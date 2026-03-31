B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare

O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 19:30
O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce se mută familiile în comuna Ponor
  2. Cum s-au modificat prețurile și care sunt cifrele

Liniștea, aerul curat și ritmul mai domol al vieții încep să cântărească tot mai mult în alegerile românilor. Din ce în ce mai multe familii renunță la aglomerația urbană și se orientează către zone rurale bine poziționate.

În acest val de schimbare, comuna Ponor din județul Alba a devenit un exemplu tot mai relevant. Investițiile în infrastructură au crescut semnificativ atractivitatea zonei și au adus un interes real din partea cumpărătorilor. Ca efect direct, prețurile terenurilor au început să crească vizibil.

De ce se mută familiile în comuna Ponor

Comuna Ponor, din județul Alba, a intrat tot mai vizibil pe radarul românilor care caută o schimbare reală de stil de viață. Oameni din zone diferite ale țării încep să vadă în acest loc mai mult decât o simplă escapadă de weekend.

Iar motivul este clar, infrastructura a schimbat complet jocul. Modernizarea Transapuseanei și planurile pentru Drumul Mănăstirilor au făcut zona mult mai accesibilă, fără să-i răpească farmecul liniștii.

Ce până nu demult era considerat un colț retras, potrivit doar pentru vacanțe, devine acum o opțiune serioasă pentru mutare definitivă. Autoritățile locale confirmă această transformare, notează Ziarului Unirea.

Totodată, primarul Petruț Bujor afirmă că noile drumuri au schimbat radical ritmul și perspectivele comunei. Tot mai mulți oameni, veniți chiar și de la sute de kilometri distanță, cumpără case și aleg să-și construiască aici un nou început.

Cum s-au modificat prețurile și care sunt cifrele

Interesul crescut s-a reflectat rapid și pe piața imobiliară. Prețurile terenurilor au explodat în ultimii ani, odată cu creșterea accesibilității și atractivității zonei.

„A ajuns la 10 euro pe metru pătrat sau chiar mai mult. Înainte, nu era nici măcar 1 euro. Practic, prețul terenului a crescut de zece ori, chiar și de 20 de ori în unele cazuri”, a transmis edilul, potrivit sursei menționate.

Tendința nu este singulară. Și comuna Râmeț atrage tot mai mult interes, mai ales datorită apropierii de autostradă, care promite o conectare mai rapidă cu marile orașe.

„Aduc oameni în zonă, fie pentru căsuțe de vacanță, fie pentru a se muta aici definitiv. Așa cum spunea și colegul de la Ponor, vin și familii cu copii. Dacă în urmă cu câțiva ani aveam doar câteva cereri pentru vânzarea de terenuri, acum avem bibliorafturi întregi. În prezent, depinde de zonă. Variază între 5 și 20 de euro pe metru pătrat, în funcție de amplasare și de utilitățile din apropiere”, a mai spus primarul Raica Vasile.

Tags:
Ultima oră
21:46 - Analiza lui Băsescu pe războiul din Orientul Mijlociu. America riscă să iasă umilită din cauza lui Trump VIDEO
21:44 - Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
21:27 - „Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
21:13 - Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
20:42 - Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
20:39 - Guvernul intervine pentru mii de salariați. Lucrătorii de la Liberty, Romaero şi Damen își vor primi restanțele salariale
20:21 - FIFA confirmă programul Iranului la Cupa Mondială, în ciuda tensiunilor internaționale. Cum se vor disputa meciurile în Statele Unite
20:19 - Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
20:02 - RAR, avertisment pentru șoferi! Ce trebuie să faci dacă vrei să îți montezi o instalație GPL pe mașină
19:56 - Statele Unite cer aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul ia distanță de tratatul NATO