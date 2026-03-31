De ce se mută familiile în comuna Ponor

, din județul Alba, a intrat tot mai vizibil pe radarul românilor care caută o schimbare reală de stil de viață. Oameni din zone diferite ale țării încep să vadă în acest loc mai mult decât o simplă escapadă de weekend.

Iar motivul este clar, infrastructura a schimbat complet jocul. Modernizarea Transapuseanei și planurile pentru Drumul Mănăstirilor au făcut zona mult mai accesibilă, fără să-i răpească farmecul liniștii.

Ce până nu demult era considerat un colț retras, potrivit doar pentru vacanțe, devine acum o opțiune serioasă pentru mutare definitivă. Autoritățile locale confirmă această transformare, notează Ziarului Unirea.

Totodată, primarul Petruț Bujor afirmă că noile drumuri au schimbat radical ritmul și perspectivele comunei. , veniți chiar și de la sute de kilometri distanță, cumpără case și aleg să-și construiască aici un nou început.

Cum s-au modificat prețurile și care sunt cifrele

Interesul crescut s-a reflectat rapid și pe . Prețurile terenurilor au explodat în ultimii ani, odată cu creșterea accesibilității și atractivității zonei.

„A ajuns la 10 euro pe metru pătrat sau chiar mai mult. Înainte, nu era nici măcar 1 euro. Practic, prețul terenului a crescut de zece ori, chiar și de 20 de ori în unele cazuri”, a transmis edilul, potrivit sursei menționate.

Tendința nu este singulară. Și comuna Râmeț atrage tot mai mult interes, mai ales datorită apropierii de autostradă, care promite o conectare mai rapidă cu marile orașe.

„Aduc oameni în zonă, fie pentru căsuțe de vacanță, fie pentru a se muta aici definitiv. Așa cum spunea și colegul de la Ponor, vin și familii cu copii. Dacă în urmă cu câțiva ani aveam doar câteva cereri pentru vânzarea de terenuri, acum avem bibliorafturi întregi. În prezent, depinde de zonă. Variază între 5 și 20 de euro pe metru pătrat, în funcție de amplasare și de utilitățile din apropiere”, a mai spus primarul Raica Vasile.