O croitoreasă din Cluj a găsit cardul unui vietnamez și l-a golit la mall. Ce condamnare a primit

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 00:01
O croitoreasă din Cluj a găsit cardul unui vietnamez și l-a golit la mall. Ce condamnare a primit
O femeie s-a folosit de un card găsit într-un mall din Cluj. Instanța a condamnat-o cu executare. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum s-a folosit femeia de cardul bancar pierdut de vietnamez
  2. Cum a motivat instanța pedeapsa cu închisoarea

O femeie a fost condamnată la închisoare cu executare deoarece s-a folosit de cardul bancar pierdut de un cetățean vietnamez, pe care ea l-a găsit într-un mall din Cluj-Napoca.

Cum s-a folosit femeia de cardul bancar pierdut de vietnamez

Imaginile de pe camerele de supraveghere din mall au confirmat că femeia a folosit cardul. Ea reușise să facă acest lucru deoarece vietnamezul scrisese PIN-ul pe o bucată de hârtie lipită pe spate.

În mai puțin de o oră, femeia a efectuat 14 tranzacții frauduloase. Astfel, ea a retras 3.609 lei din contul victimei. Totodată, a încercat să scoată și alte sume, dar nu a mai reușit din cauza limitelor zilnice.

Cum a motivat instanța pedeapsa cu închisoarea

Tribunalul Cluj a condamnat-o la 2 ani, 8 luni și 10 zile cu executare. Faptele – efectuarea de operațiuni bancare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit.

Femeia a recunoscut faptele în fața procurorilor, dar apoi nu s-a mai prezentat la niciun termen de judecată. Instanța a constatat că ea s-a sustras de la judecată și a dictat pedeapsa cu executare.

„Gravitatea infracţiunilor este una ridicată și reiese din temeritatea și determinarea cu care inculpata a acționat, aceasta utilizând cardul atât pentru plata unor cumpărături în mai multe magazine cât și la ATM, pentru retragerea unor sume de bani, inculpata apelând la diverse modalități pentru golirea contului persoanei vătămate, cauzându-i acesteia un prejudiciul ridicat.

Totodată, se reține faptul că inculpata, deși a recunoscut în cursul urmăririi penale săvârșirea faptelor, aceasta nu a acoperit prejudiciul cauzat persoanei vătămate și nici nu s-a prezentat la niciun termen în fața instanței, fără a comunica schimbarea domiciliului său.

Pe de altă parte, în favoarea inculpatei, se reţine faptul că aceasta nu are antecedente penale, este căsătorită și are un copil minor. Inculpata are 12 clase și ocupaţia croitoreasă”, se arată în motivarea citată de clujust.ro.

Femeia mai trebuie să achite vietnamezului 3.400 de lei, bani pe care i-a sustras de pe card. De asemenea, trebuie să achite 570 lei cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea Tribunalului Cluj nu e definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

