Pe sute de persoane din România, Crăciunul îi va prinde în căutarea unui nou job. Asta după ce o cunoscută companie a decis să disponibilizeze nu mai puțin de șase sute de angajați, din mai multe unități de lucru din țară.

Din ce industrie făcea parte compania care a decis să disponibilizeze sute de angajați

Dacă nu era suficient că luna decembrie vine cu cheltuieli în plus, cu doar două săptămâni înainte de Crăciun, peste 600 de angajați au aflat că vor rămâne fără loc de muncă. O companie cunoscută din industria de componente auto şi unul dintre cei mai mari angajatori din Timişoara a anunțat concedieri colective în mai multe unități din România, potrivit Observator News.

641 de muncitori din Sibiu, Iași, dar și din Timișoara sunt chemați la în cadrul cărora li se aduce la cunoștință faptul că posturile pe care sunt angajați vor dispărea. Mai pe scurt: sunt concediați.

Cum și-a justificat compania decizia

Compania susține că decizia aparține de managementul global, care a pus la punct un plan de optimizare și reorientare strategică. Asta după ce, anul care tocmai ia sfârșit, a fost unul dificil pentru companiile din industria auto.

Potriviti datelor furnizate de Inspectoratul teritorial de muncă Timiș, compania de componente auto nu este singura care a anunțat concedieri colective. Acest angajator a înregistrat două solicitări în acest sens, dar și alte 37 de firme și-au exprimat intenția de a da afară un număr mare de persoane.

Disponibilizările de la compania de componente auto vor avea loc în două etape, iar angajații care și-au pierdut locul de muncă urmează să primească plăți compensatorii. Sumele de bani pe care le vor primi depind de vechimea în companie, vârstă, dar și dacă fac parte dintr-o categorie vulnerabilă.

Potrivit datelor , în 2025, s-a înregistrat o creștere abrubtă a numărului de disponibilizări. Dacă în 2024, totalul lor a fost de 1.420, numărul a crescut la 4.300 în anul curent.