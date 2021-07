O elevă din Galați cu nota 3 la Evaluare Națională a luat 8,25, după contestație. Care este explicația inspectoratului

O elevă din Galați care a luat nota 3 la proba de matematică de la examenul de Evaluare Națională a primit 8,25, după ce a depus contestație, potrivit Agerpres.

Inspectoratul a transmis că, a început să cerceteze marți diferența semnificativă de la 3 la 8,25, după contestații, în urma unei sesizări primite de la Comisia judeţeană de evaluare a judeţului Galaţi.

„Am primit o sesizare de la Comisia judeţeană de evaluare a judeţului Galaţi care ne-au sesizat o diferenţă foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. După ce am primit în cursul zilei de ieri (marţi – n.red.) lucrările din centrul zonal de contestaţii, am început cercetările. Comisia judeţeană a mers în centrul nostru de corectare, am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat şi celelalte lucrări din centru şi am descoperit că la lucrarea cu numărul 2.012 a fost trecută nota lucrării cu numărul 2013. Practic cele două note au fost trecute inversat pe lucrări”, a declarat Daniela Marchitan.

În urma incidentului, cei doi profesori evaluatori riscă să nu mai aibă posibilitatea de a participa în comisiile de corectură la examenul de Evaluare Naţională.

20.268 de contestaţii au fost depuse la probele scrise din cadrul Evaluării Naţionale 2021.