O explozie violentă a zguduit luni, 24 noiembrie, un bloc cu trei etaje din orașul Însurăței, județul Brăila.

Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze la o butelie, a fost urmată de un incendiu puternic. Flăcările au cuprins rapid două , iar pagubele sunt considerabile.

Ce pagube a provocat explozia și cum au intervenit autoritățile

În momentul deflagrației, în clădire se afla o singură persoană, care a reușit să iasă nevătămată. Incidentul a provocat pagube serioase, afectând patru locuințe și mai multe spații comerciale de la parter. De asemenea, două mașini au fost avariate în urma exploziei.

Totul s-a întâmplat într-un interval în care majoritatea erau la muncă, ceea ce a prevenit o tragedie. Singura persoană aflată în interior a reușit să se evacueze rapid. În cele nouă apartamente din bloc trăiesc unsprezece persoane, iar la parter sunt sediile mai multor firme.

Pompierii din Brăila au ajuns imediat la fața locului și au solicitat sprijinul colegilor din Galați pentru a ține situația sub control.

Ce spun autoritățile despre explozia din Însurăței, județul Brăila

Col. Ștefan Stoian, purtătorul de cuvânt al , a declarat că proprietarii, când au ajuns la fața locului, au intrat în stare de panică. „ Li s-au acordat îngrijiri medicale. Nu a fost nevoie de transport la spital”, a precizat acesta, notează stirileprotv.ro.

În oraș nu există rețea de gaze naturale, iar mulți locuitori folosesc butelii, ceea ce sporește riscurile. Oamenii cred că la mijloc ar fi fost o improvizație care a dus la acumularea de gaze.

Autoritățile confirmă că deflagrația a fost provocată de gazele acumulate la o butelie GPL care alimenta o centrală termică de apartament. Primele evaluări arată că patru apartamente, trei spații comerciale și două mașini au fost afectate.

Inspectoratul de Stat în Construcții susține că structura de rezistență nu a fost compromisă. Totuși, zece locatari au ales să se mute temporar la rude, iar o altă persoană va fi cazată într-un centru al primăriei până când situația se stabilizează.