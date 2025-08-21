B1 Inregistrari!
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 15:00
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Foto: snppc.ro

O fabrică clandestină de ţigarete a fost descoperită de DIICOT. Poliţiştii români de frontieră efectuează percheziţii în mai multe locaţii din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Braşov.

Ce s-a întâmplat

Polițiștii de frontieră, sub coordonarea DIICOT, fac joi 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Sibiu, Hunedoara și Brașov, precum și 12 percheziții asupra unor vehicule, în vederea destructurării unei grupări infracționale organizate transnaționale.

„Perchezițiile vizează spații industriale și mijloace de transport utilizate de gruparea infracțională, formată din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, care, începând cu luna mai 2025, a operaționalizat și gestionat o fabrică clandestină de țigarete pe teritoriul României. Aici erau produse însemnate cantități de țigări ce purtau marca și însemnele grafice specifice unor mărci protejate, bunuri care erau plasate pe piețele negre din spațiul comunitar”, a transmis DIICOT, conform Adevărul.

Cine făcea parte din grupul infracțional

Grupul infracțional era format din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni.  Aceștia aveau ca scop comiterea de infracţiuni economico-financiare cu caracter transfrontalier, implicând produse accizabile, în vederea obţinerii unor importante beneficii materiale.

În prezent, polițiștii fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, concurență neloială, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă.

