Acasa » Eveniment » O fabrică importantă din România se închide definitiv. Câți angajați vor fi dați afară

O fabrică importantă din România se închide definitiv. Câți angajați vor fi dați afară

Ana Maria
12 sept. 2025, 19:58
Cuprins
  1. De ce s-a luat această decizie la ArcelorMittal Hunedoara
  2. Câți angajați vor fi dați afară la ArcelorMittal Hunedoara
  3. Ce s-a întâmplat în ultimul timp cu combinatul
  4. De ce au apărut aceste probleme
  5. Cine va fi afectat de decizia luată
  6. Vor primi compensații angajații disponibilizați?

ArcelorMittal Hunedoara, unul dintre pilonii tradiționali ai industriei siderurgice din România, își oprește definitiv producția. Decizia vine după ani de dificultăți generate de costurile uriașe la energie și de presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene. Aproape 500 de angajați sunt afectați de această măsură radicală.

De ce s-a luat această decizie la ArcelorMittal Hunedoara

Grupul ArcelorMittal a anunțat că fabrica din Hunedoara, specializată în producția de profile și corniere pentru sectoarele de energie, construcții și infrastructură, și-a închis porțile începând cu 5 septembrie 2025.

„Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe pieţele interne, europene şi internaţionale şi a ajuns într-o situaţie în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, a transmis compania, potrivit Ziare.com.

Câți angajați vor fi dați afară la ArcelorMittal Hunedoara

În prezent, fabrica avea 477 de salariați, dintre care majoritatea vor fi disponibilizați. Doar o parte dintre angajați vor rămâne temporar, pentru a asigura protejarea echipamentelor și finalizarea procedurilor legale de închidere a entității juridice.

„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noștri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistență și profesionalism neclintite în fața provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani. Aș dori să exprim profunda mea recunoștință fiecăruia dintre ei”, a declarat Sanjay Samaddar, vicepreședinte ArcelorMittal și director executiv al diviziei Produse Lungi.

Conducerea companiei a mai precizat că va colabora cu autoritățile locale și centrale pentru a sprijini angajații afectați, fie prin măsuri de compensare, fie prin programe de redistribuire către alte unități sau industrii.

Ce s-a întâmplat în ultimul timp cu combinatul

În ultimii ani, combinatul a trecut prin opriri temporare ale producției și perioade de șomaj tehnic. Măsurile au fost însă insuficiente pentru a redresa activitatea.

Mai mult, ArcelorMittal a explorat inclusiv posibilitatea ca fabrica să fie preluată de alte părți interesate. Însă situația economică dificilă, combinată cu investițiile mari necesare pentru modernizare și adaptare la standardele europene de mediu și eficiență energetică, a făcut imposibilă găsirea unui cumpărător.

„Provocările cu care se confruntă fabrica sunt de așa natură încât această opțiune nu a putut fi luată în considerare”, a subliniat compania.

De ce au apărut aceste probleme

Problemele de la Hunedoara nu sunt un caz izolat. Întreaga industrie siderurgică europeană trece printr-o criză, accentuată de prețurile mari la energie, reglementările stricte privind emisiile de carbon și importurile ieftine din Asia.

În special producătorii din China și Turcia au inundat piața europeană cu produse siderurgice la prețuri de dumping, greu de egalat de fabricile din UE. În plus, războiul din Ucraina și volatilitatea pieței energiei au amplificat presiunea asupra costurilor de producție.

Cine va fi afectat de decizia luată

Închiderea fabricii reprezintă o lovitură grea pentru Hunedoara, un oraș cu o istorie industrială bogată, dar și cu dificultăți economice în ultimele decenii.

Pe lângă pierderea directă a aproape 500 de locuri de muncă, impactul se va resimți și asupra economiei locale, de la furnizori și subcontractori, până la comerțul din zonă.

Sindicatele atrag atenția că șomajul în județ ar putea crește, iar găsirea unor locuri de muncă echivalente pentru personalul calificat va fi o provocare majoră.

Vor primi compensații angajații disponibilizați?

Autoritățile locale și centrale urmează să discute măsuri pentru sprijinirea angajaților disponibilizați și pentru atragerea de noi investiții în zonă. Până acum nu au fost anunțate compensații clare, însă există posibilitatea ca foștii angajați să beneficieze de pachete financiare, cursuri de recalificare sau sprijin pentru relocare.

În același timp, analiștii avertizează că România trebuie să regândească strategia pentru industria grea, într-un context în care marii jucători globali își mută producția spre regiuni cu costuri mai mici și reglementări mai relaxate.

„Fără o politică energetică competitivă și fără protejarea industriei interne de dumpingul internațional, riscul este ca România să piardă treptat întreaga capacitate de producție siderurgică”, a declarat un expert în energie și industrie.

Închiderea definitivă a ArcelorMittal Hunedoara marchează sfârșitul unei etape importante pentru oraș și pentru siderurgia românească. Deși compania promite sprijin pentru angajați, realitatea rămâne dură: unul dintre simbolurile industriale ale României dispare din peisaj, sub presiunea unei piețe globale nemiloase.

