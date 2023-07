O familie de români a fost jefuită în Thassos, după ce au vizitat o mănăstire

Vacanța în Grecia a unei familii de români s-a transformat într-un coșmar, după ce, în urma unei vizite la o mănăstire, s-au trezit că nu mai au niciun ban în portofel.

Cei doi români erau în vacanță, în Thassos, loc în care au fost jefuiți. Aceștia ar fi parcat pe marginea unui drum pentru a merge să viziteze o mănăstire. După ce au vizitat lăcașul de cult, turiștii români au mers pe plajă, moment în care și-au dat seama că nu mai au niciun ban în portofel.

După ce au vizitat un lăcaș de cult, românii au fost jefuiți

„Am fost să vizităm Mănăstirea Mihail și Gavril, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constatat că în portofel nu mai aveam niciun ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totală a fost de 450 euro și 55 RON”, au scris cei doi soți, pe .

De asemenea, camerele de supraveghere de la mănăstire nu ajungeau până la locul în care românii și-au lăsat mașina, motiv pentru care ei cred că hoții sunt „niște profesioniști”. În urma celor întâmplate, aceștia au menționat că nu vor decât să avertizeze pe toată lumea „să fie cu ochii în patru”.

În comentariile postării publicate pe Facebook, internauții spun că hoții așteaptă momentul în care turiștii îți parchează mașina și le bruiază semnalul telecomenzii în momentul în care proprietarii vor să-și încuie mașina. Astfel, autoturismul rămâne descuiat.