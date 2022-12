O familie de români care a muncit 15 ani în străinătate are nevoie de ajutor. Casa pe care au ridicat-o în satul natal a fost mistuită de un incendiu

Mai mulți s-au mobilizat și au demarat o campanie umanitară pentru a ajuta o familie de oameni muncitori din , cu patru copii, rămasă fără acoperiș în toiul iernii și în prag de sărbători.

Agoniseala de-o viață a familiei a fost transformată în scrum de un puternic incendiu de la finele săptămânii trecute: au ars acoperișul și mansarda casei de locuit, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, mobila și aparatura electrocasnică fiind distrusă în totalitate. Imobilul a rămas nelocuibil în acest moment.

Bieții români munciseră 15 ani pe meleaguri străine pentru a-și putea ridica o casă pentru copiii lor.

Nenorocirea nu a venit singură…

O nenorocire nu vine niciodată singură, spune o vorbă românească: sâmbătă, s-a stins pe un pat de spital, tatăl bărbatului care se afla internat de câteva zile iar familia trebuie acum să se pregătească și de înmormântare, relatează publicația .

Potrivit sursei citate, soții Iosub au muncit ani buni în străinătate pentru a-și construi o casă frumoasă, în satul natal.

”A ars tot, nu am rămas cu nimic. Am muncit cinci ani în Germania și zece ani în Italia. Soția încă este în Italia, stă cu o bătrână, am anunțat-o că am rămas fără nimic, și mama e în Italia, muncește, iar tatăl e internat în spital, are niște probleme de sănătate. Nici nu știu de unde să încep, să găsesc o ieșire”, a povestit Doru Iosub, cu durere în suflet, pentru publicația amintită.

La scurt timp a mai primit o lovitură: a fost anunțat că tatăl său a decedat la spital iar mama și soția lui trebuie să se întoarcă acum din Italia, să organizeze înmormântarea.

