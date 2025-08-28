O femeie a fost înjunghiată de bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală. Individul, supărat că femeia îl părăsise

O femeie din a fost înjunghiată de bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală. Acesta a atacat-o cu un după ce femeia îl părăsise şi se întorsese în casa soţului.

Ce s-a întâmplat

Atac cu cuțitul

Femeia, în vârstă de 41 de ani și căsătorită, ar fi avut, timp de aproximativ un an, o relaţie extraconjugală cu un bărbat de 35 de ani din Bucureşti, alături de care ar fi locuit în toată această perioadă în Ploieşti, conform .

La un moment dat, femeia l-ar fi părăsit pe individ și s-ar fi întors la soț și copil, în comuna prahoveană Surani.

Bărbatul de 35 de ani ar fi venit la domiciliul acestora pentru a se împăca cu femeia. Au început să discute, însă totul a degenerat.

Bărbatul ar fi scos un cuţit cu care i-ar fi provocat răni superficiale femeii, în zona gâtului. După ce a înjunghiat-o, individul a plecat.

Poliţia a fost alertată. Un echipaj l-ar fi identificat pe bărbat în localitatea Şoimari.

Victima a fost preluată de o ambulanţă şi transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Din fericire, viața ei nu este în pericol.

Fostul concubin a fost reţinut pentru tentativă de omor şi va fi prezentat autorităţilor cu propunere legală.