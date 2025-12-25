B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie

Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 18:07
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sursa Foto: Salvamont Brașov
Cuprins
  1. O femei a leșinat după ce a fost lovită pe pârtie
  2. Avertismentele salvamontiștilor privitoarea la accidentele pe pârtie

Accident grav pe o pârtie din Predeal, chiar în prima zi de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a leșinat, după ce a fost lovită de o altă persoană, aflată tot pe sanie. „Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomeraţie şi lipsa unei distanţe de siguranţă între persoanele aflate pe traseu”, a explicat directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

O femei a leșinat după ce a fost lovită pe pârtie

„Nici nu a început bine sezonul de iarnă şi, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoştinţei, situaţie care a impus intervenţia de urgenţă a echipajelor de salvare”, a transmis Salvamont Braşov.

Femeia și-a revenit cu ajutorul salvatorilor de la Formaţia Salvamont Predeal din cadrul Serviciul Judeţean Salvamont Braşov, apoi a fost dusă la spital de un echipaj SMURD.

Avertismentele salvamontiștilor privitoarea la accidentele pe pârtie

„Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomeraţie şi lipsa unei distanţe de siguranţă între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar şi aparent minoră, poate avea consecinţe grave. Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorinţa de senzaţii mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor. Facem apel la responsabilitate, prudenţă şi bun-simţ.

Folosiţi doar zonele special amenajate, adaptaţi viteza la condiţiile din teren şi la nivelul de experienţă, păstraţi distanţa faţă de ceilalţi şi supravegheaţi copiii. Un singur moment de neatenţie sau de entuziasm exagerat poate avea consecinţe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenţia rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”, a declarat directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Tags:
Citește și...
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
Eveniment
Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Eveniment
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
Eveniment
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Eveniment
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Eveniment
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Eveniment
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Eveniment
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Eveniment
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Ultima oră
18:21 - Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
17:47 - Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
17:25 - Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
17:05 - Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
16:45 - Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
16:24 - Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
15:58 - Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
15:23 - Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
14:52 - Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați…”. Cu ce le-a atras atenția internauților
14:13 - Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată