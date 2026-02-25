B1 Inregistrari!
Miracol medical în Marea Britanie. O femeie a născut după un transplant de uter de la un donator decedat

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 11:40
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Diagnostic care i-a schimbat viața
  2. Sarcina descrisă ca un „miracol”
  3. Recunoștință pentru donator și planuri de viitor
  4. Context global al transplantului de uter

O femeie din Kent a devenit prima mamă din United Kingdom care a născut după ce a primit un transplant de uter de la un donator decedat, o procedură medicală considerată extrem de rară la nivel global.

Diagnostic care i-a schimbat viața

Femeia a aflat la vârsta de 16 ani că suferă de o afecțiune congenitală care presupune fie un uter subdezvoltat, fie absența acestuia, ceea ce făcea imposibilă o sarcină naturală, conform metro.co.uk.

Când și-a cunoscut partenerul de viață, aceasta i-a explicat imediat situația medicală. Inițial, cuplul a luat în calcul varianta unei mame surogat, însă ulterior s-a înscris într-un program de transplant uterin, sperând la posibilitatea de a avea un copil biologic.

După câțiva ani de așteptare, femeia a fost declarată eligibilă pentru transplant. În 2024, aceasta a fost supusă intervenției chirurgicale, urmată de tratamente de fertilitate menite să pregătească organismul pentru sarcină.

Sarcina descrisă ca un „miracol”

Momentul în care a primit vestea că este însărcinată a fost descris de femeie ca fiind unul dintre cele mai emoționante din viața sa.

„Este pur și simplu un miracol. Niciodată nu m-am gândit că acest lucru ar fi posibil”, a declarat aceasta, adăugând că s-a simțit „cea mai norocoasă fată din lume” în ziua în care a aflat că va deveni mamă.

Băiețelul s-a născut în luna decembrie prin cezariană și a avut o greutate de peste trei kilograme la naștere. Experiența a fost descrisă drept „ireală” atât pentru mamă, cât și pentru partenerul ei.

„Îmi amintesc că m-am trezit și am văzut fața lui micuță cu suzeta în gură și simțeam că trebuie să mă trezesc dintr-un vis”, a povestit femeia. Soțul acesteia a caracterizat momentul ca fiind un adevărat miracol.

Recunoștință pentru donator și planuri de viitor

Femeia a transmis mulțumiri emoționante familiei donatorului decedat, afirmând: „Nu există cuvinte suficiente să mulțumesc donatorului meu și familiei ei”. De asemenea, ea a menționat că va avea grijă ca fiul său să cunoască povestea „miracolului” care i-a permis să vină pe lume.

Cuplul ia în considerare posibilitatea de a avea un al doilea copil, după succesul primei sarcini.

Context global al transplantului de uter

La nivel mondial, se estimează că aproximativ 25-30 de copii s-au născut după transplanturi uterine provenite de la donatori decedați, copilul femeii din Kent fiind primul astfel de caz raportat în United Kingdom.

Statisticile internaționale arată că mai mult de două treimi dintre procedurile de transplant uterin au implicat donatori în viață, în timp ce aproximativ o treime au provenit de la donatori decedați, în unele situații la solicitarea expresă a familiilor acestora.

