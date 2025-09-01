B1 Inregistrari!
O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată

O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 08:19
O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată
Sursa foto: Freepik.com

O femeie de 36 de ani a născut o fetiță la festivalul Burning Man, în deșertul Nevada. Aceasta nu știa că e însărcinată.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „A fost cea mai grea decizie din viața mea”
  • „Un miracol absolut”

Ce s-a întâmplat

27 august. Kayla Thompson, o femeie de 36 de ani, se afla în rulota sa din Black Rock City împreună cu soțul ei, Kasey. Ea a început să simtă dureri mari.

„Minute mai târziu nășteam în baia rulotei”, a povestit femeia, pentru The New York Times, citat de Adevărul.

„În câteva minute, au venit un obstetrician, o asistentă medicală de la secţia de terapie intensivă neonatală şi un pediatru – nu ştiu de unde au apărut, pur şi simplu au venit”, a declarat soțul.

Cei doi nu știau de sarcină. Aurora a fost o adevărată surpriză. A fost născută prematur și cântărea aproximativ 1,5 kilograme. A venit pe lume cu ajutorul participanților la festival, printre care medici și asistente.

„A fost cea mai grea decizie din viața mea”

După ce a fost născută, Aurora a fost transportată cu elicopterul la un spital din Reno, Nevada. Mama a ajuns cu ambulanța.

„A fost cea mai grea decizie din viața mea, să aleg dacă merg cu copilul sau cu soția”, a mărturisit Kasey Thompson.

Micuța se află acum într-o unitate de terapie intensivă neonatală. Aici primește îngrijiri medicale speciale.

Ea trebuie să crească în greutate, să își regleze temperatura corpului, să aibă o alimentație independentă și respirație fără asistență. După toate acestea, va putea fi externată.

„Un miracol absolut”

„A fost o sarcină absolut sută la sută ascunsă. Niciun semn, nicio greaţă matinală. Nici măcar nu se vedea”, a explicat Kasey.

Tot el a recunoscut că dacă ar fi știut, „acela ar fi fost ultimul loc de pe planetă în care aş fi fost”.

Familia consideră această sarcină drept „un miracol absolut”.

Reprezentanții festivalului au transmis și ei un mesaj: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre”.

