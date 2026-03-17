Un bărbat din Dolj i-a furat iubitei banii, bijuteriile și mașina și a încercat să fugă din țară. Numai că a fost prins de polițiști și reținut.

Un bărbat i-a furat iubitei banii și bunurile

Bărbatul, care are 37 de ani, și victima locuiau împreună, în Craiova, din octombrie anul trecut.

Acum câteva zile, femeia a sunat la și a reclamat că acesta a fugit de acasă cu mașina ei, 30.000 de lei, 3.800 de euro, bijuteriile ei și două telefoane.

Agenții s-au mișcat repede și l-au prins pe individ la Nădlac, chiar când încerca să plece din țară.

Anchetatorii au reușit să recupereze mare parte din prejudiciu.

Bărbatul a fost reținut 24 de ore și va fi adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. El e acuzat de abuz de încredere, dar și de după ce, în trecut, ar fi agresat-o pe o prietenă a femeii, care locuia cu ei.