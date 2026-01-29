B1 Inregistrari!
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 19:24
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik

O femeie de 52 de ani din Hunedoara a fost reţinută de poliţiști sub acuzația că a furat dintr-o biserică. Ea și-a pus serios la muncă imaginația în încercarea de a-și ascunde fapta.

Ce a spus femeia despre furtul din biserică

Ea ar fi furat din catedrala ortodoxă din comuna Ghelari mai multe bunuri de cult şi bani din cutia milei. Preotul crede că fapta ar fi avut loc cândva în perioada 2-27 ianuarie. De altfel, el a fost cel care a alertat autoritățile.

Femeia a încercat să scape de acuzație, spunând că furtul ar fi fost comis de sora ei geamănă, care a venit în comună să o viziteze. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că nu există nicio soră geamănă…

„În urma verificărilor s-a constatat că femeia nu avea o soră geamănă. Din biserică au fost sustrase diverse produse de cult şi bani din cutia milei”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.

Agenții continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru furt.

