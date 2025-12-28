B1 Inregistrari!
Eveniment » Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale

Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 11:35
Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. Planul crimei și metodele folosite
  2. Scopul crimelor: moștenirea și fugă în Dubai
  3. Statutul asistentei medicale

O femeie de 38 de ani și o asistentă medicală de 46 de ani au fost reținute pentru omor calificat după ce ar fi ucis-o pe mama tinerei, în vârstă de 59 de ani, pentru a intra în posesia averii acesteia. Crima ar fi avut loc în iunie 2024, la domiciliul victimei din Sibiu, au anunțat procurorii. Iată despre ce este vorba!

Planul crimei și metodele folosite

Potrivit procurorului-șef al Secției Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion, fapta a fost premeditată și săvârșită din interes material. Fiica și asistenta au folosit substanțe cu efect sedativ, pe care le-au administrat victimei în ceai și prin injecție în picior, pentru a-i provoca decesul. Pentru a se asigura că mama a murit, cele două au asfixiat-o ulterior cu o pernă, scrie Agerpres.

„În cursul lunii iunie 2024, după o perioadă lungă de premeditare, fiica, cu ajutorul asistentei medicale, i-a strecurat victimei substanțele sedative în ceai. După ce femeia a adormit, asistenta a injectat o cantitate suficientă pentru a provoca decesul, iar ulterior au asfixiat-o cu o pernă”, a declarat procurorul.

Scopul crimelor: moștenirea și fugă în Dubai

După crimă, fiica a intrat în posesia bunurilor moștenite, pe care le-a vândut, și s-a mutat în Dubai.

Recent, aceasta s-a întors la Sibiu pentru a vinde o casă, moment în care a fost prinsă de anchetatori. Procurorii au subliniat că fapta a fost motivată clar de interes material.

Statutul asistentei medicale

Asistenta implicată este angajată a unui spital public din județul Sibiu. Ambele femei, fiica și asistenta, au fost reținute pe 27 decembrie 2025 și este formulată propunerea de arestare preventivă pentru omor calificat. Conform legislației, infracțiunea este agravată de premeditare și de scopul material al faptei.

Cazul șochează prin cruzimea metodei și premeditarea detaliată, fiind unul dintre cele mai grave cazuri de crimă familială recente din județul Sibiu.

