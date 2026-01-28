B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări

Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 17:47
Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări
Spectacol astronomic. Când atinge punctul maxim ploaia de stele Perseide
Cuprins
  1. Cum a fost identificată roca din spațiul cosmic
  2. Ce lecție ne oferă o fetiță de nouă ani

O fetiță de nouă ani a făcut o descoperire extraordinară în timp ce se plimba cu familia pe o plajă din Țara Galilor. Ariana Church a găsit o piatră cu aspect neobișnuit, care s-a dovedit a fi un meteorit vechi de 4,5 miliarde de ani.  Se zice că obiectul este mai vechi decât oceanele, dinozaurii sau chiar planeta noastră. Testele de specialitate au confirmat că roca spațială conține cristale minuscule de aur, formate de-a lungul a miliarde de ani.

Cum a fost identificată roca din spațiul cosmic

Familia a bănuit imediat că piatra găsită lângă debarcaderul Penarth este specială și a căutat informații pe internet. Confirmarea oficială a venit de la un geolog, prieten de familie, care a studiat obiectul cu atenție. Pentru a-i stabili vârsta exactă, meteoritul a fost tăiat în două. Experții l-au clasificat drept un „aerolit din fier feros extrem de rar”, provenit dintr-o planetă care nu mai există. Descoperirea a transformat-o pe Ariana într-o mică celebritate locală, fetița fiind acum invitată să țină prezentări colegilor de școală.

Ce lecție ne oferă o fetiță de nouă ani

Ariana poartă acum mereu un pix cu ea pentru a oferi autografe colegilor impresionați de povestea rocii spațiale. Bunica ei consideră că acest eveniment este un exemplu perfect pentru importanța explorării mediului înconjurător. Aceasta a subliniat că astfel de descoperiri ar trebui să îi motiveze pe copii să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor. Mesajul Arianei a fost simplu:

,,Natura poate ascunde secrete fascinante chiar sub picioarele noastre, dacă suntem suficient de atenți.”

Piatra găsită pe plajă este o bucată dintr-o planetă care a dispărut cu mult timp în urmă. Aceste resturi spațiale sunt extrem de rare și ne ajută să înțelegem cum s-a format sistemul nostru solar. De obicei, este foarte greu să deosebești un meteorit de o piatră obișnuită fără ajutorul unui specialist, potrivit click

Tags:
Citește și...
Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
Eveniment
Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
Eveniment
Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
Eveniment
ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
Eveniment
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Eveniment
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
Eveniment
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Eveniment
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Un minor român, acuzat de terorism. Ce ar fi făcut împreună cu alți trei tineri din Ungaria
Eveniment
Un minor român, acuzat de terorism. Ce ar fi făcut împreună cu alți trei tineri din Ungaria
Obiceiul matinal care îți poate salva sănătatea pe termen lung. Iată ce spune un cardiolog
Eveniment
Obiceiul matinal care îți poate salva sănătatea pe termen lung. Iată ce spune un cardiolog
Percheziții în cinci județe într-un dosar de fraudă cu fonduri publice de două milioane de lei. Ce mecanism ar fi folosit suspecții (VIDEO)
Eveniment
Percheziții în cinci județe într-un dosar de fraudă cu fonduri publice de două milioane de lei. Ce mecanism ar fi folosit suspecții (VIDEO)
Ultima oră
19:02 - Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
19:00 - Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
18:30 - De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
18:20 - ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
18:18 - Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
17:56 - Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
17:19 - Bolojan, conferință comună cu Merz: „Germania e principalul partener economic al României. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare”. Ce au discutat cei doi oficiali (VIDEO)
16:56 - Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
16:47 - Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
16:43 - Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului