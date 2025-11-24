B1 Inregistrari!
Eveniment

O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia

Selen Osmanoglu
24 nov. 2025, 09:45
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce au făcut polițiștii
  3. Măsuri suplimentare

O fetiță de doar un an, a unei familii de români, a fost aproape de a fi răpită în plină zi în Piazzale Stazione din Padova, Italia.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc joi, 20 noiembrie, în jurul orei 16:30, și a implicat un tânăr tunisian în vârstă de 22 de ani, care a atacat tatăl micuței și a fugit cu căruciorul în care aceasta dormea, conform RaiNews, citat de Adevărul.

Tatăl fetiței, în vârstă de 21 de ani, se afla în momentul incidentului la plimbare cu copilul. Tunisianul s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față. În acel moment, el a luat căruciorul în care micuța se odihnea și a fugit.

Imediat ce și-a revenit, românul a alertat poliția, și, temându-se că agresorul ar putea fi înarmat, a început să-l urmărească de la distanță, comunicând traseul polițiștilor italieni.

Ce au făcut polițiștii

Un echipaj de poliție a ajuns în câteva minute, cu semnalele acustice pornite, iar datorită indicațiilor tatălui, agenții au reușit să-l identifice pe tunisian și să recupereze fetița, care între timp se trezise și plângea speriată.

Agresorul a fost reținut imediat și condus la audieri, însă în momentul în care polițiștii i-au cerut să coboare din autospecială, a devenit extrem de violent. El a început să lovească cu picioarele un agent. Victima a suferit leziuni pentru care medicii au apreciat că are nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale.

În cele din urmă, tunisianul a fost imobilizat și dus la secție. El a fost acuzat de tentativă de răpire și sechestrare a unei minore, loviri, vătămare corporală asupra unui funcționar public și rezistență la intervenția autorităților. Procurorii au dispus măsura preventivă a obligației de a rămâne în localitatea de domiciliu.

Măsuri suplimentare

Șeful Poliției din Padova, Marco Odorisio, a sesizat Serviciul de Imigrare pentru declanșarea procedurilor de revocare a permisului de ședere al tânărului.

Mai mult, acesta a activat și divizia specializată în combaterea criminalității pentru emiterea ordinului de expulzare.

