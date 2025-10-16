B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați

O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 14:42
O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cifre de afaceri
  3. Concedieri masive

Dezvoltatorul de software High Tech Systems & Software, prezent în România din 2012, va fi dizolvat. Oficialii AMOFM București au precizat că nu au fost notificați cu privire la eventualele concedieri colective.

Ce s-a întâmplat

High Tech Systems & Software este o companie prezentă în ţara noastră din anul 2012. Aceasta se va închide la decizia asociatului unic Kaseke Limited din Cipru, societate deținută de Penta Investments, potrivit hotărârii firmei obținută de Economica.net.

Cu toate acestea, oficialii AMOFM, contactați de sursa citată la data de 14 octombrie, au mărturisit că nu au fost notificați de către firmă privind eventualele concedieri colective care ar urma să fie operate.

Cifre de afaceri

Kaseke Limited din Cipru a decis dizolvarea voluntară a firmei la data de 18 septembrie 2025.

High Tech Systems & Software a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 118 milioane de lei, în scădere cu 24% față de 2023.

De asemenea, a înregistrat o pierdere netă de aproape 68 de milioane de lei, după profit de 6,5 milioane de lei în 2023.

Datoriile din acest an au scăzut de la aproape 130 de milioane de lei la 74,5 milioane de lei în 2024.

Cât despre angajați, compania a avut un număr mediu de 337 de salariaţi pe parcursul anului 2024, în scădere cu 35 față de 2023.

Concedieri masive

Acesta nu este singurul caz de genul. Anul 2025 a început cu concedieri masive în toată lumea. Mai multe domenii au fost afectate. Pe lângă IT, sunt vizate și companiile din domeniul auto sau naval, scrie evz.ro.

Cei mai afectați sunt angajații aflați la începutul sau la finalul carierei, care, după ce sunt disponibilizați, au șanse reduse de a găsi un loc de muncă în același sector, menționează sursa citată.

„Problema nu este doar la nivel local sau național, ci și la nivel global, ceea ce exercită o presiune considerabilă asupra pieței”, afirmă Andrei Kelemen, director executiv al Cluj IT Cluster.

Tags:
