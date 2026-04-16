O franțuzoaică de 86 de ani, reținută în SUA după ce s-a mutat pentru a se căsători cu iubirea regăsită după 50 de ani. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 14:26
O franțuzoaică de 86 de ani, reținută în SUA după ce s-a mutat pentru a se căsători cu iubirea regăsită după 50 de ani. Ce s-a întâmplat
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Reținută fără ca familia să fie informată
  2. Autoritățile: ședere ilegală după expirarea vizei
  3. O poveste de dragoste reluată după decenii
  4. Un deznodământ tragic și probleme legale

O femeie de 86 de ani din Franța, care s-a mutat în Statele Unite pentru a-și reface viața alături de iubirea din tinerețe, este reținută într-un centru pentru imigranți, după ce a depășit perioada legală de ședere, potrivit autorităților americane și familiei sale.

Reținută fără ca familia să fie informată

Femeia, identificată drept Marie-Thérèse Hélène Ross, a fost reținută pe 1 aprilie de agenți ai Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) și se află în continuare într-un centru de detenție din Louisiana, conform Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), conform USA Today.

Familia susține că nu a fost informată despre reținere și a aflat abia după ce oficiali consulari francezi au vizitat-o. Fiul acesteia a descris intervenția autorităților drept excesivă, afirmând că femeia a fost încătușată „ca un infractor periculos”.

Acesta atrage atenția asupra stării fragile de sănătate a mamei sale și spune că este urgent ca aceasta să fie eliberată și repatriată în Franța.

Autoritățile: ședere ilegală după expirarea vizei

Potrivit DHS, femeia a intrat în SUA în iunie 2025 prin Programul de scutire de viză, care permite o ședere de maximum 90 de zile. La momentul reținerii, aceasta depășise termenul legal cu mai multe luni.

Autoritățile au descris-o drept „imigrant ilegal” și au transmis că ICE oferă îngrijiri medicale corespunzătoare persoanelor aflate în custodie. În același timp, agenția a reiterat apelul către imigranții fără acte să părăsească voluntar țara pentru a evita arestarea și deportarea.

O poveste de dragoste reluată după decenii

Cazul femeii a atras atenția și prin povestea personală. Aceasta și-a regăsit partenerul după mai bine de 50 de ani, după ce cei doi se îndrăgostiseră în anii 1950, când ea lucra la o bază NATO din Franța.

Despărțiți în anii 1960, după retragerea Franței din structura militară integrată a NATO, cei doi și-au refăcut viețile separat, căsătorindu-se cu alte persoane. S-au regăsit însă în 2010, prin intermediul rețelelor sociale, iar după decesul partenerilor lor au decis să fie din nou împreună.

În 2025, femeia s-a mutat în Anniston, Alabama, unde intenționa să se căsătorească. Relația lor a fost descrisă de familie ca fiind una „ca între doi adolescenți”.

Un deznodământ tragic și probleme legale

La mai puțin de un an de la reunire, bărbatul a murit, în ianuarie, iar femeia nu apucase să își reglementeze statutul legal în SUA. La scurt timp, în contextul unui litigiu de familie, ea a fost reținută de autoritățile de imigrație.

Cazul intervine într-un moment în care autoritățile americane sunt criticate pentru aplicarea strictă a legislației privind imigrația, inclusiv în situații sensibile, care implică persoane vulnerabile sau membri ai familiilor militarilor.

Citește și...
