O dezvăluire făcută de jurnalista și prezentatoarea TV Claudia Conte a stârnit controverse în Italia, după ce aceasta a confirmat că are o relație cu ministrul de Interne, Matteo Piantedosi. Cazul a ajuns rapid în atenția premierului Giorgia și a opoziției, care cere explicații privind posibile conflicte de interese.

Dezvăluirea care a declanșat scandalul

Jurnalista, scriitoarea și prezentatoarea TV și radio Claudia Conte (34 de ani) a declarat, într-un interviu acordat site-ului Money.it, că are o relație cu ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi (62 de ani).

Informația a generat reacții rapide la nivel politic, mai ales în contextul funcției publice ocupate de Piantedosi, dar și al activităților profesionale ale jurnalistei.

Întrebări la nivel înalt

Potrivit presei italiene, premierul Giorgia Meloni l-a întrebat direct pe Piantedosi despre această relație în cadrul unei întâlniri oficiale care avea pe agendă teme de securitate și migrație.

Ministrul, căsătorit și tată a doi copii, a transmis că nu există „nimic neobişnuit în această privinţă”, conform unor surse din biroul premierului.

Opoziția cere clarificări

Situația a ajuns rapid și în Parlament, unde partidele de opoziție au cerut explicații Guvernului. Partidul Democrat (PD) a formulat o interpelare oficială, solicitând verificări privind activitatea jurnalistei.

În document se cere „verificarea transparenţei, a procedurilor de selecţie, a potenţialei remuneraţii şi a posibilelor conflicte de interese” ale Claudiei Conte, „independent de deciziile privind viaţa privată a ministrului, care nu sunt supuse niciunei judecăţi”.

Numiri și legături cu instituțiile statului

Controversa este amplificată de faptul că jurnalista a avut mai multe colaborări și funcții în zone apropiate Ministerului de Interne.

Conform informațiilor apărute în presă, Claudia Conte a fost numită, pe 12 februarie, consultant neremunerat în cadrul comisiei parlamentare care investighează securitatea și degradarea orașelor și suburbiilor.

În 2024, aceasta a prezentat o emisiune la Rai Radio 1, realizată în colaborare cu poliția statală, instituție aflată în subordinea Ministerului de Interne.

De asemenea, potrivit publicației Domani, jurnalista a predat la Academia de Poliție în iunie 2024 și a organizat evenimente sub patronajul poliției.

Un caz care amintește de un precedent controversat

Situația actuală este comparată de presa italiană cu un caz similar care a dus la demisia unui ministru. Este vorba despre fostul ministru al culturii, Gennaro Sangiuliano, și Maria Rosaria Boccia, a căror relație a devenit publică ulterior, generând un scandal major.

Tăcere din partea ministrului

În timp ce Claudia Conte a confirmat relația, Matteo Piantedosi nu a oferit până în prezent o declarație publică oficială pe acest subiect.

Între timp, dezbaterea continuă în Italia, unde granița dintre viața privată și responsabilitățile publice este din nou pusă sub semnul întrebării.