O dezvăluire făcută de jurnalista și prezentatoarea TV Claudia Conte a stârnit controverse în Italia, după ce aceasta a confirmat că are o relație cu ministrul de Interne, Matteo Piantedosi. Cazul a ajuns rapid în atenția premierului Giorgia Meloni și a opoziției, care cere explicații privind posibile conflicte de interese.
Jurnalista, scriitoarea și prezentatoarea TV și radio Claudia Conte (34 de ani) a declarat, într-un interviu acordat site-ului Money.it, că are o relație cu ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi (62 de ani).
Informația a generat reacții rapide la nivel politic, mai ales în contextul funcției publice ocupate de Piantedosi, dar și al activităților profesionale ale jurnalistei.
Potrivit presei italiene, premierul Giorgia Meloni l-a întrebat direct pe Piantedosi despre această relație în cadrul unei întâlniri oficiale care avea pe agendă teme de securitate și migrație.
Ministrul, căsătorit și tată a doi copii, a transmis că nu există „nimic neobişnuit în această privinţă”, conform unor surse din biroul premierului.
Situația a ajuns rapid și în Parlament, unde partidele de opoziție au cerut explicații Guvernului. Partidul Democrat (PD) a formulat o interpelare oficială, solicitând verificări privind activitatea jurnalistei.
În document se cere „verificarea transparenţei, a procedurilor de selecţie, a potenţialei remuneraţii şi a posibilelor conflicte de interese” ale Claudiei Conte, „independent de deciziile privind viaţa privată a ministrului, care nu sunt supuse niciunei judecăţi”.
Controversa este amplificată de faptul că jurnalista a avut mai multe colaborări și funcții în zone apropiate Ministerului de Interne.
Conform informațiilor apărute în presă, Claudia Conte a fost numită, pe 12 februarie, consultant neremunerat în cadrul comisiei parlamentare care investighează securitatea și degradarea orașelor și suburbiilor.
În 2024, aceasta a prezentat o emisiune la Rai Radio 1, realizată în colaborare cu poliția statală, instituție aflată în subordinea Ministerului de Interne.
De asemenea, potrivit publicației Domani, jurnalista a predat la Academia de Poliție în iunie 2024 și a organizat evenimente sub patronajul poliției.
Situația actuală este comparată de presa italiană cu un caz similar care a dus la demisia unui ministru. Este vorba despre fostul ministru al culturii, Gennaro Sangiuliano, și Maria Rosaria Boccia, a căror relație a devenit publică ulterior, generând un scandal major.
În timp ce Claudia Conte a confirmat relația, Matteo Piantedosi nu a oferit până în prezent o declarație publică oficială pe acest subiect.
Între timp, dezbaterea continuă în Italia, unde granița dintre viața privată și responsabilitățile publice este din nou pusă sub semnul întrebării.