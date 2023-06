O mireasă abandonată de mire în fața altarului reușește să transforme durerea într-o victorie personală. Ce a făcut aceasta

În ziua căsătoriei sale, Kayley Stead, o tânără în vârstă de 27 de ani, a făcut o descoperire șocantă: iubitul ei, care fusese așteptat să apară în fața altarului, dispăruse în mod misterios.

Curajul și hotărârea unei femei abandonate în fața altarului

În august 2020, cuplul logodit se pregătea la Hotelul Oxwich Bay din Gower, Swansea, Țara Galilor, într-o ceremonie programată pentru data de 15 septembrie 2022, conform .

Cu toate acestea, în timp ce Kayley Stead se machia , i s-a comunicat că partenerul ei de viață a părăsit în mod neașteptat locația. Mirele a ieșit pentru o scurtă plimbare, dar regretabil nu s-a mai întors niciodată.

Nevăzută până atunci, povestea „Miresei fără mire” s-a răspândit pe prima pagină a ziarelor din Marea Britanie, captând atenția și stârnind admirația publicului. Kayley, protagonista neobișnuită a acestui eveniment, a fost lăudată pentru curajul său și pentru hotărârea de a continua ceremonia de nuntă, în ciuda momentului în care a fost abandonată de mire. Într-un interviu acordat unei publicații, Kayley a mărturisit că a ales să meargă mai departe cu petrecerea pentru a-și celebra „iubirea de sine”.

O nuntă plină de emoție

Ea a explicat: „Am vrut doar să le arăt nepoatelor mele că un om nu este definit de acțiunile altcuiva. Suntem definiți de modul în care depășim problemele care apar. Am vrut să stau alături de surorile mele, de nepoatele mele și de cele mai bune prietene ale mele, să mă îmbăt. cu ele, să plâng cu ele și, cel mai important, să ne distrăm împreună. Și asta am făcut.”

La petrecerea ei de nuntă, Kayley a intrat cântând „Good as Hell” de Lizzo și a dat cu pumnul în tortul ei de nuntă. Apoi, a dansat alături de frații și tatăl ei, Brian, în vârstă de 71 de ani.

După ce a fost părăsită, Kayley, agenta de asigurări care locuiește în Portmead, Țara Galilor, a declarat: „L-am văzut pe mirele în jurul orei 16:00 cu o zi înainte de nuntă și de atunci nu am mai auzit de el. Am încercat să luăm legătura cu el, dar nu am primit niciun răspuns, nici un motiv pentru gestul lui. Nu am avut nicio explicație. A fost un șoc absolut, nu aveam niciun indiciu că va face asta, dar văzându-mi și fetele supărate, m-a făcut să vreau să schimb ziua. Nu am vrut să-mi amintesc ziua ca fiind o tristețe totală.”

„Au fost atât de multe momente speciale, cum ar fi intrarea la nuntă, plimbarea cu domnișoarele de onoare, primul dans – așa că a meritat să cheltuiesc toți acești bani. Așteptam cu nerăbdare mâncarea, un dans cu tatăl meu, să petrec timp cu familia mea, așa că de ce nu?”