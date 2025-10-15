O nouă metodă de înșelătorie a apărut pe internet și a făcut deja numeroase victime. Sute de români au rămas fără bani.

O nouă metodă de înșelătorie. Cum funcționa schema cu tombole false de 200 de lei

Un tânăr de 23 de ani din a fost reținut de polițiști după ce a organizat loterii și tombole fictive pe rețelele sociale. Escrocul viza persoane din mediul rural. Acesta profita de vulnerabilitatea și speranța acestora de a câștiga bani rapid.

Participanții erau convinși să achite o taxă de înscriere de 200 de lei. Acestora li se promitea, în schimb, că pot câștiga sume importante de bani, mașini sau chiar cai. În realitate, concursurile nu aveau niciun regulament oficial, iar premiile nu existau.

O nouă metodă de înșelătorie. Ce au descoperit polițiștii

După ce mai multe victime au depus plângeri, polițiștii au organizat percheziții la domiciliul suspectului din comuna Jirlău, județul Brăila. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani în lei și euro, aproximativ 7.300 de lei și 220 de euro, telefoane mobile și laptopuri folosite în organizarea tombolelor false.

Banii obținuți erau colectați direct pe card, iar activitatea era desfășurată cu ajutorul a doi complici. Cei trei sunt acum cercetați penal pentru înșelăciune și fals informatic.

„S-au desfășurat activități specifice în cadrul unui dosar penal în care sunt efectate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc. În urma activităților desfășurate a reieșit că un tânăr, de 22 de ani, ar organiza, prin intermediul contului de pe o rețea de socializare, tombole online, oferind ca premii, cabaline și autoturisme, după ce participanții ar achita, în prealabil, diferite sume de bani cu titlu de bilete de participare”, au spus polițiștii, potrivit

Ce recomandări fac autoritățile pentru a evita astfel de înșelătorii

Polițiștii îi avertizează pe cetățeni să nu se lase atrași de tombole false de 200 de lei sau alte concursuri online care promit premii spectaculoase fără un regulament clar.

Oamenii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna sursa mesajelor primite, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu ofere date personale necunoscuților.