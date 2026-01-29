B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri

O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 20:59
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
Sursă Foto: Facebook - Salvamont Maramures
Cuprins
  1. Cum decurge misiunea de salvare din Munții Maramureșului
  2. Cu ce pericole se confruntă salvatorii în teren

O operațiune de salvare contracronometru este în desfășurare în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni au rămas blocați într-o zonă extrem de periculoasă, după ce au trecut granița în România. Aceștia au reușit să ceară ajutor, iar salvamontiștii și polițiștii de frontieră au pornit imediat pe urmele lor.

Misiunea este una dificilă, din cauza temperaturilor foarte scăzute și a stratului de zăpadă care depășește doi metri în anumite zone. Potrivit Salvamont Maramureș, vremea extremă și terenul dificil îngreunează considerabil intervenția.

Cum decurge misiunea de salvare din Munții Maramureșului

Alarma a fost dată printr-un apel la 112. „Echipele de suport ale Salvamont Maramureș (structură profesiinista de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș) și efective ale Poliției de Frontieră din Poienile de sub Munte au pornit în munte pentru a localiza și extrage două persoane cu vârste sub 30 de ani. Tinerii au rămas blocați într-o zonă inaccesibilă, de unde nu mai pot coborî singuri.”, a transmis Salvamont Maramures.

Cu ce pericole se confruntă salvatorii în teren

Fiecare minut contează în această intervenție desfășurată în condiții extreme, unde vremea și terenul pun la încercare limitele salvatorilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la –11…–12 grade Celsius, iar frigul resimțit va ajunge la –15…–17 grade. Stratul de zăpadă este foarte mare, depășind pe alocuri doi metri, ceea ce face înaintarea extrem de dificilă.

Cei doi tineri au anunțat că sunt afectați sever de frig, nu mai au provizii și și-au pierdut complet orientarea, potrivit Salvamont Maramures. În aceste condiții, salvamontiștii și polițiștii de frontieră fac tot posibilul pentru a ajunge la timp la ei.

Tags:
Citește și...
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
Eveniment
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Eveniment
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Eveniment
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Eveniment
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Eveniment
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Eveniment
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Eveniment
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Eveniment
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Eveniment
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Ultima oră
21:35 - Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”
21:25 - Tatulici e pentru un guvern minoritar: „Să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă” (VIDEO)
20:56 - Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)
20:24 - Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
20:18 - CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)
19:44 - Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România
19:24 - O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
19:14 - Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
18:58 - Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
18:42 - Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei