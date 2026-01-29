O operațiune de salvare contracronometru este în desfășurare în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni au rămas blocați într-o zonă extrem de periculoasă, după ce au trecut granița în România. Aceștia au reușit să ceară ajutor, iar și polițiștii de frontieră au pornit imediat pe urmele lor.

Misiunea este una dificilă, din cauza temperaturilor foarte scăzute și a stratului de zăpadă care depășește doi metri în anumite zone. Potrivit Salvamont Maramureș, vremea extremă și terenul dificil îngreunează considerabil intervenția.

Cum decurge misiunea de salvare din Munții Maramureșului

Alarma a fost dată printr-un apel la 112. „Echipele de suport ale Salvamont Maramureș (structură profesiinista de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș) și efective ale Poliției de Frontieră din Poienile de sub Munte au pornit în munte pentru a localiza și extrage două persoane cu vârste sub 30 de ani. Tinerii au rămas blocați într-o zonă inaccesibilă, de unde nu mai pot coborî singuri.”, a transmis .

Cu ce pericole se confruntă salvatorii în teren

Fiecare minut contează în această intervenție desfășurată în condiții extreme, unde vremea și terenul pun la încercare limitele salvatorilor. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la –11…–12 grade Celsius, iar frigul resimțit va ajunge la –15…–17 grade. Stratul de zăpadă este foarte mare, depășind pe alocuri doi metri, ceea ce face înaintarea extrem de dificilă.

Cei doi tineri au anunțat că sunt afectați sever de frig, nu mai au provizii și și-au pierdut complet orientarea, potrivit Salvamont Maramures. În aceste condiții, salvamontiștii și polițiștii de frontieră fac tot posibilul pentru a ajunge la timp la ei.