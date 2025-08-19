Pasagerii unui tren CFR au trecut prin momente de groază după ce mai multe geamuri ale unu vagon s-au spart în mers. Cioburile au căzut peste oameni, rănindu-i pe o parte dinte ei.

Ce dezvăluiri face femeia rănită în tren Ce comentarii au lăsat internauții la postarea despre incidentul din tren

Incidentul a avut loc ieri, într-un tren CFR care circula pe ruta Mangalia-Oradea. Fără ca nimeni să poată prevesti ce avea să se întâmple, mai multe dintr-un s-au spart. Bucăţile de sticlă au picat peste călători, rănindu-i.

O călătoare a fost cea care a făcut public incidentul, postând pe reţele de socializare imagini în care se observă că a fost rănită.

„Stateam pe pe scaun linistita, și dintr o data mi-a cazut ceva în cap, nu doar mie, la înca o fetița de aproximativ 12-13 ani, și la o femeie. Aceste întamplări trebuie dezvaluite”, a scris femeia, în dreptul postării de pe rețelele de socializare.

Videoclipul postat de femeie s-a viralizat rapid. Postarea a strâns peste 25.000 de aprecieri și sute de comentarii, în care oamenii o sfătuiau să-și facă dreptate în instanță sau criticau practicile și neglijența CFR.

„Chiar sper că vei da in judecata CFR-ul”, „În America punea unu de un proces…cerea milioane despăgubiri”, „Să vadă și directorul CFR care se plânge că salariul de 10k euro pe lună e prea mic”, „CFR chiar merită ceva lecții, poate ceva, cumva duce spre ceva. Totul arată ca pe vremea părinților. Este jale”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate la postare.

Autorităţile au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a întâmplat totul, potrivit