B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită

Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită

B1.ro
19 aug. 2025, 09:20
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Sursa foto: Facebook - CFR Călători

Pasagerii unui tren CFR au trecut prin momente de groază după ce mai multe geamuri ale unu vagon s-au spart în mers. Cioburile au căzut peste oameni, rănindu-i pe o parte dinte ei.

Cuprins:

  1. Ce dezvăluiri face femeia rănită în tren
  2. Ce comentarii au lăsat internauții la postarea despre incidentul din tren

Ce dezvăluiri face femeia rănită în tren

Incidentul a avut loc ieri, într-un tren CFR care circula pe ruta Mangalia-Oradea. Fără ca nimeni să poată prevesti ce avea să se întâmple, mai multe geamuri dintr-un vagon s-au spart. Bucăţile de sticlă au picat peste călători, rănindu-i.

O călătoare a fost cea care a făcut public incidentul, postând pe reţele de socializare imagini în care se observă că a fost rănită.

„Stateam pe pe scaun linistita, și dintr o data mi-a cazut ceva în cap, nu doar mie, la înca o fetița de aproximativ 12-13 ani, și la o femeie. Aceste întamplări trebuie dezvaluite”, a scris femeia, în dreptul postării de pe rețelele de socializare.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea despre incidentul din tren

Videoclipul postat de femeie s-a viralizat rapid. Postarea a strâns peste 25.000 de aprecieri și sute de comentarii, în care oamenii o sfătuiau să-și facă dreptate în instanță sau criticau practicile și neglijența CFR.

„Chiar sper că vei da in judecata CFR-ul”, „În America punea unu de un proces…cerea milioane despăgubiri”, „Să vadă și directorul CFR care se plânge că salariul de 10k euro pe lună e prea mic”, „CFR chiar merită ceva lecții, poate ceva, cumva duce spre ceva. Totul arată ca pe vremea părinților. Este jale”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate la postare.

Autorităţile au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a întâmplat totul, potrivit Observator News.

@andrea.andreak Stateam pe pe scaun linistita, și dintr o data mi-a cazut ceva în cap, nu doar mie, la înca o fetița de aproximativ 12-13 ani, și la o femeie. Aceste întamplări trebuie dezvaluite. #CFR #cfr #caileferateromane #fy #tiktok ♬ original sound – andrea

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Eveniment
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Eveniment
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Eveniment
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Eveniment
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Eveniment
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Eveniment
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți
Eveniment
Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți
Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă
Eveniment
Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă
Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții
Eveniment
Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Politică
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Ultima oră
10:31 - O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere
10:18 - Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
10:13 - Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
09:55 - Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
09:45 - Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
09:39 - Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
09:34 - Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
09:07 - Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
08:59 - Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
08:59 - Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”