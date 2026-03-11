O femeie de 70 de ani a trecut printr-o operație extrem de dificilă la Spitalul de Urgență , după ce a fost diagnosticată cu o tumoră malignă care a acoperit complet ovarul stâng și s-a contopit aproape integral cu uterul, modificând radical anatomia abdomenului. Intervenția a fost condusă de medicul chirurg Costantin Truș, care a descris tumora ca fiind un „monstru” în interiorul abdomenului.

Curajul pacientei, remarcabil

Medicul Costantin Truș povestește că pacienta l-a impresionat imediat prin determinarea sa: „În cinci minute de discuție mi-a arătat că era pregătită mental să lupte pentru viață”, scrie Adevărul.

Femeia a glumit chiar și în fața situației grave, rugând medicul să trimită „monstrul direct în coșul de gunoi”. Medicul a răspuns cu umor: „Haideți acum să evacuăm musafirul nepoftit. V-a deranjat destul și vă cam ține din treabă!”.

Tumora, un „monstru” în abdomen

Echipa medicală a întâmpinat dificultăți neașteptate, tumora modificând complet anatomia internă. Medicul explică: „Nu pot să cred așa ceva! Tumora s-a contopit cu uterul până la integrare. Practic, ce s-a văzut la CT era doar un capăt… restul se mulase pe uter. Este practic fuzionat”.

Operația a fost extrem de complexă, însă medicii au reușit să îndepărteze complet uterul, prevenind complicații majore. O parte din ovar fusese deja absorbită de tumoră.

„Criminalul perfect. A atacat țesutul, l-a înlocuit perfect, cel puțin din punct de vedere fizic… ia uite, are și aceeași elasticitate, același aspect. Dacă nu avea excrescența aceea de 15 centimetri, ar fi putut să stea neobservat mult și bine”, a adăugat medicul ginecolog.

Evoluția pacientei și pașii următori

Femeia a fost transferată ulterior la Terapie Intensivă, unde starea sa este favorabilă. Medicul Costantin Truș a precizat: „Prima confruntare cu boala a fost câștigată. Acum urmează tratamentul oncologic, iar speranța este că lupta va fi câștigată complet.”

Operația reușită este un exemplu de profesionalism și curaj, atât al echipei medicale, cât și al pacientei, într-o luptă dificilă cu o boală extrem de agresivă.