O româncă a fost arestată în Marea Britanie, alături de un cetățean iranian, după ce aceștia au încercat să pătrundă în baza navală care găzduiește forța de descurajare nucleară a Regatului Unit. Incidentul, raportat de ITV News, a avut loc la baza Faslane, locul unde este staționată flota de nucleare britanice.

Detalii despre ancheta în care o româncă a fost arestată

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost puși sub acuzare în urma evenimentelor petrecute la Baza Navală HM Clyde. Poliția Scoției a oferit detalii printr-o declarație oficială.

„Joi, 19 martie 2026, în jurul orei 17:00, am fost informați că două persoane au încercat să pătrundă în Baza Navală HM Clyde. Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani au fost arestați și acuzați în legătură cu incidentul. Aceștia vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton luni, 23 martie. Ancheta este în curs de desfășurare”, a declarat Poliția Scoției.

Cei doi au fost surprinși în afara bazei, iar surse din presă susțin că aceștia s-ar fi aflat fie într-o misiune de supraveghere, fie pregăteau un atac.

Ce importanța strategică are unde o românca a fost arestată

Faslane este o locație critică pentru securitatea națională a Marii Britanii, deoarece găzduiește flota de submarine nucleare și sistemul de descurajare nucleară Trident. Orice tentativă de pătrundere în acest perimetru este tratată cu maximă seriozitate de către forțele de ordine și serviciile de securitate.

Marina Regală a declarat anterior că cele două persoane au încercat fără succes să intre în incinta bazei. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate motivele celor doi și dacă aceștia au acționat pe cont propriu sau la comandă, în contextul tensiunilor internaționale actuale, scrie