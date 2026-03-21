O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 13:18
Sursa foto simbol: Hepta - Zuma Press / Petty Officer 1st Class Cameron Stoner
Cuprins
  1.  Detalii despre ancheta în care o româncă a fost arestată
  2. Ce importanța strategică are unde o românca a fost arestată

O româncă a fost arestată în Marea Britanie, alături de un cetățean iranian, după ce aceștia au încercat să pătrundă în baza navală care găzduiește forța de descurajare nucleară a Regatului Unit. Incidentul, raportat de ITV News, a avut loc la baza Faslane, locul unde este staționată flota de submarine nucleare britanice.

 Detalii despre ancheta în care o româncă a fost arestată

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost puși sub acuzare în urma evenimentelor petrecute la Baza Navală HM Clyde. Poliția Scoției a oferit detalii printr-o declarație oficială.

„Joi, 19 martie 2026, în jurul orei 17:00, am fost informați că două persoane au încercat să pătrundă în Baza Navală HM Clyde. Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani au fost arestați și acuzați în legătură cu incidentul. Aceștia vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton luni, 23 martie. Ancheta este în curs de desfășurare”, a declarat Poliția Scoției.

Cei doi au fost surprinși în afara bazei, iar surse din presă susțin că aceștia s-ar fi aflat fie într-o misiune de supraveghere, fie pregăteau un atac.

Ce importanța strategică are unde o românca a fost arestată

Faslane este o locație critică pentru securitatea națională a Marii Britanii, deoarece găzduiește flota de submarine nucleare și sistemul de descurajare nucleară Trident. Orice tentativă de pătrundere în acest perimetru este tratată cu maximă seriozitate de către forțele de ordine și serviciile de securitate.

Marina Regală a declarat anterior că cele două persoane au încercat fără succes să intre în incinta bazei. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate motivele celor doi și dacă aceștia au acționat pe cont propriu sau la comandă, în contextul tensiunilor internaționale actuale, scrie ITV News

Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
Eveniment
Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
Economic
Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital
Eveniment
Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital
Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
Eveniment
Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora
Eveniment
Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora
Alternativele mai ieftine la Ozempic, pregătite pentru lansare. China preia controlul pe piața medicamentelor de slăbit
Eveniment
Alternativele mai ieftine la Ozempic, pregătite pentru lansare. China preia controlul pe piața medicamentelor de slăbit
Românii își anulează vacanțele în Turcia chiar înainte de începerea sezonului. Care este motivul
Eveniment
Românii își anulează vacanțele în Turcia chiar înainte de începerea sezonului. Care este motivul
Vinul versus berea: Care este băutura care protejează inima, conform cercetătorilor
Eveniment
Vinul versus berea: Care este băutura care protejează inima, conform cercetătorilor
Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu
Eveniment
Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu
Captură uriașă de droguri în Oradea: Nouă traficanți care vindeau elevilor au fost arestați
Eveniment
Captură uriașă de droguri în Oradea: Nouă traficanți care vindeau elevilor au fost arestați
14:30 - Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
13:54 - Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
12:47 - Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
12:12 - Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni
11:26 - Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
10:18 - Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
09:40 - Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie
09:21 - Vremea, 21 martie aduce temperaturi de 14 grade, dar și precipitații în majoritatea regiunilor
09:02 -   Războiul Orientul Mijlociu: Donald Trump exclude ideea unui armistițiu și trimite trupe în Iran
08:21 - Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital