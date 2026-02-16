B1 Inregistrari!
O școală din Mehedinți a fost distrusă de o furtună puternică: clădirea se prăbușește pentru că primăria nu are bani de reparații

Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 08:35
sursa foto: colaj foto Digi24
O școală din Mehedinți se află într-o stare avansată de degradare, după ce furtună foarte puternică de anul trecut a distrus complet acoperișul clădirii. Din luna mai 2025, grindina și ploile repetate au transformat sălile de clasă într-un adevărat pericol, iar lipsa unei intervenții rapide a dus la prăbușirea tavanelor.

Deși unitatea de învățământ fusese renovată în anul 2010 cu fonduri de la Banca Mondială, astăzi imobilul este o ruină. Din acest motiv, zeci de copii sunt obligați să facă naveta în condiții dificile pentru a putea învăța.

Ce spun părinții despre situația prin care trece o școală din Mehedinți

Potrivit digi24, părinții elevilor, din Burila Mare, sunt revoltați de condițiile actuale și de faptul că autoritățile nu au luat măsuri la timp pentru a salva clădirea. Copiii trebuie să se trezească foarte devreme pentru a ajunge la o altă școală, situată la 7 kilometri distanță. Oamenii consideră că viitorul celor mici este pus în pericol de nepăsarea celor care ar fi trebuit să repare acoperișul imediat după furtună.

„Foarte greu, foarte greu! Dimineața la ora 06:00 să se trezească, când aici era o școală foarte bună în sat. Trebuie să se ia măsuri”, spune o mamă.

De ce nu a intervenit primăria

Primarul localității susține că bugetul local este într-o stare critică și că nu există fonduri nici măcar pentru plata salariilor angajaților. Deși s-au făcut solicitări către Guvern, ajutorul financiar a întârziat. Primarul explică faptul că o sumă relativ mică ar fi fost suficientă pentru a repara acoperișul, dar acum costurile pentru o renovare completă sunt uriașe. Din această cauză, întreaga structură a devenit un pericol public pentru oricine se apropie de ea.

„Nu ne ajută nimeni în această țară, parcă ar fi copiii altei țări, nu ar fi copiii României. Am făcut un proiect la ADRSV Oltenia, care se ridică la 8,3 milioane de lei, sperăm să-l și prindem. Și atunci sperăm că vara asta îl vor evalua, ca în septembrie să începem” , precizează primarului Jenică Cicic.

Ce fac elevii în aceste condiții

Directoarea școlii a confirmat că toți elevii au fost relocați încă de anul trecut într-o altă clădire, pentru a fi în siguranță. Totuși, distanța mare și programul încărcat îi obosesc pe cei mici și îi nemulțumesc pe părinți. Autoritățile speră ca un proiect nou de modernizare să fie aprobat cât mai curând, astfel încât lucrările să înceapă în toamna acestui an.

„Din luna mai 2025, ne-am relocat într-o structură a școlii, la 7 kilometri distanță.” , a declarat directoarea școlii Alexandra Glav.

