Acasa » Eveniment » Premiera filmului „Cravata Galbenă”, la Sala Palatului: John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, prezenți alături de public (GALERIE FOTO)

Ana Maria
03 nov. 2025, 13:19
Cuprins
  1. Cine a fost invitatul special al galei și ce a spus despre film
  2. Ce au spus actorii despre experiența de a lucra la acest proiect
  3. Despre ce este filmul Cravata Galbenă

Pe 1 noiembrie, Sala Palatului din București a fost gazda unui eveniment unic: premiera filmului Cravata Galbenă. Peste 4000 de spectatori au asistat la această seară memorabilă, în prezența unor nume sonore din lumea filmului și a culturii românești.

Printre invitați s-au numărat actorii John Malkovich și Sean Bean, regizorul Serge Ioan Celebidachi, dar și personalități din lumea politică și culturală, precum Victor Rebengiuc, Andreea Marin și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Cine a fost invitatul special al galei și ce a spus despre film

Un moment deosebit l-a reprezentat prezența regizorului american Tim Burton, invitat special al galei. Fascinat de România încă din timpul filmărilor pentru serialul „Wednesday”, Burton a apreciat profund povestea filmului.

El a declarat: „Filmul a fost minunat. Și voi avea mereu o legătură romantică cu România. Am lucrat aici, așa că știu cât de talentați sunt profesioniștii din domeniu.”

Ce au spus actorii despre experiența de a lucra la acest proiect

La finalul proiecției, actorii principali au transmis mesaje emoționante publicului.

John Malkovich a subliniat importanța subiectului: „Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român.”

„A fost atât de frumos să lucrez în țara voastră. Ne-am simțit cu adevărat bine primiți. (…) A fost minunat să lucrez la un film atât de superb, emoționant și plin de sensibilitate.”, a adăugat Sean Bean.

Despre ce este filmul Cravata Galbenă

Filmul spune povestea extraordinară a dirijorului Sergiu Celibidache, o personalitate emblematică a culturii românești și mondiale. Este un portret al curajului, al integrității și al sacrificiului unui om care a refuzat compromisurile. Producția a fost realizată exclusiv în România, cu o echipă de peste 300 de profesioniști și sprijinul unor orchestre naționale pentru recrearea concertelor istorice.

Filmul este o pledoarie pentru puterea unui vis și valoarea rădăcinilor, iar pentru mai multe detalii despre cultura românească în cinematografie, puteți vizita și secțiunea noastră dedicată filmului românesc.

Pentru cinefili și pasionații de cultură, premiera Cravatei Galbene a reprezentat un moment de mândrie națională, o dovadă a faptului că România poate produce proiecte cinematografice de calibru internațional.

