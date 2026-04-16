Data de 21 mai 2026 nu este doar o zi obișnuită, ci una cu o semnificație aparte pentru români. La 40 de zile după Paște, creștinii sărbătoresc Înălțarea Domnului, un moment important din punct de vedere spiritual.

În aceeași zi este comemorată și Ziua Eroilor, dedicată celor care și-au dat viața pentru țară. Tot atunci sunt cinstiți și , figuri importante ale creștinismului. Îmbinarea acestor semnificații face ca ziua să devină un simbol al credinței, recunoștinței și tradiției românești.

De ce este Înălțarea Domnului o sărbătoare atât de importantă

La 40 de zile după Înviere, creștinii rememorează momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, în fața ucenicilor Săi, marcând astfel finalul misiunii Sale pe pământ. Acest eveniment deschide o nouă etapă spirituală, în care apostolii duc mai departe mesajul Evangheliei.

„Înălțarea Domnului amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer, în prezența ucenicilor săi, la 40 de zile după Înviere”, a explicat preotul Gabriel Cazacu, notează digi24.ro.

Dincolo de semnificația religioasă, această zi este asociată cu speranța, mântuirea și continuitatea credinței. Sărbătoarea nu are o dată fixă, fiind celebrată anual într-o zi de joi, la 40 de zile după Paște. În 2026, ea coincide cu data de 21 mai, când sunt prăznuiți și Sfinții Constantin și Elena, ceea ce intensifică importanța momentului pentru credincioși.

În România, capătă și o dimensiune națională, fiind celebrată în același timp cu Ziua Eroilor. Astfel, ziua devine nu doar un moment de reflecție spirituală, ci și unul de recunoștință față de cei care și-au dat viața pentru țară.

Ce tradiții și obiceiuri se păstrează de Înălțarea Domnului

În , Înălțarea Domnului este însoțită de numeroase obiceiuri păstrate de-a lungul timpului. Acestea reflectă legătura strânsă dintre credință și valorile transmise din generație în generație. Credincioșii merg la biserică și iau parte la slujbe, unde sunt rostite rugăciuni pentru cei vii și pentru cei adormiți. De-a lungul întregii zile, oamenii se salută folosind expresia „Hristos S-a înălțat!”.

„În spațiul românesc, Înălțarea Domnului este însoțită de numeroase practici religioase și obiceiuri populare, care reflectă îmbinarea credinței cu tradiția”, a precizat părintele pentru sursa menționată.

În multe zone ale țării, oamenii duc la biserică alimente pentru a fi sfințite și apoi împărțite de pomană, în amintirea celor trecuți în neființă. Totodată, gospodăriile sunt împodobite cu frunze de nuc sau de tei, considerate simboluri ale protecției divine. Aceste gesturi simple sunt însoțite de credința că aduc binecuvântare, liniște și prosperitate în casele celor care le respectă.

Cum este trăită, în mod tradițional, această zi

Înălțarea Domnului este considerată o zi a echilibrului și a reculegerii, în care tradiția îndeamnă la liniște și reflecție. Din acest motiv, sunt evitate activitățile solicitante, conflictele și orice formă de agitație, pentru a păstra semnificația profundă a sărbătorii.

În credința populară, , spălatul rufelor sau lucrul la câmp nu sunt considerate potrivite în această zi. Aceste activități sunt văzute ca o lipsă de respect față de semnificația religioasă a sărbătorii.

„În același timp, accentul este pus pe liniște, generozitate și armonie, iar gesturile de caritate sunt încurajate, ca expresie a solidarității și credinței.”, a mai spus părintele Cazacu.