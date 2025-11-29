B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O tânără din Brazilia, impresionată total de repetițiile paradei de Ziua Națională: „Îmi place foarte mult România”

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 00:04
Sursa Foto: Captură Video/ stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Cum s-au desfășurat repetițiile paradei în ciuda vremii capricioase
  2. Cum se pregătesc orașele și ce trebuie să știe publicul înainte de parade

Repetițiile paradei de Ziua Națională au început într-o atmosferă rece și ploioasă. Mii de militari au defilat sâmbătă, pășind ritmat la ultimele pregătiri înainte de marele eveniment.

Cum s-au desfășurat repetițiile paradei în ciuda vremii capricioase

Cu toate că vremea a fost potrivnică, iar piloții nu au putut ridica avioanele de la sol, repetițiile au continuat. Nici publicul nu a lipsit, în ciuda ploii și frigului.

Generalul de brigadă Cornel Tonea-Bălan, comandantul paradei, a subliniat importanța respectării timpilor de desfășurare și a siguranței personalului și tehnicii. „Unde avem de făcut mai multe manevre de repoziţionare, e o problemă de siguranţă a personalului şi a tehnicii. Mi-aş dori să fie soare”, a precizat acesta pentru stirileprotv.ro.

Chiar și așa, atmosfera s-a luminat datorită copiilor prezenți. Ei au privit fascinați tehnica militară. „Mi-au plăcut mult tancurile, ambulanţele, maşinile de poliţie şi pompierii”, a spus un băiețel.

Reprezentanții MApN au anunțat că anul acesta vor fi prezentate echipamente noi intrate în dotare. Forțele speciale vor defila cu două vehicule de luptă moderne, primite anul trecut, pregătite să impresioneze publicul la parada de 1 Decembrie.

Cum se pregătesc orașele și ce trebuie să știe publicul înainte de parade

Traficul va fi sever restricționat de duminică noapte până luni la ora 17. Din acest motiv, autoritățile îi îndeamnă pe oameni să folosească transportul în comun pentru a ajunge la paradă.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au anunțat că mai multe artere importante vor fi închise. Printre acestea se află Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, Bulevardul Regele Mihai I și Șoseaua Kiseleff, toate conducând spre Arcul de Triumf.

Ministerul Apărării pregătește o desfășurare de forțe impresionantă. Peste 200 de blindate, lansatoare de rachete, tancuri și alte vehicule militare vor participa la paradă în București. După defilare, 60 dintre acestea vor rămâne expuse în Piața Arcului de Triumf, pentru ca publicul să le poată admira.

Și Alba Iulia se pregătește pentru o paradă impresionantă. Vor participa aproximativ 1.000 de militari și 77 de mijloace tehnice, iar în aer vor evolua șase elicoptere Puma Socat și trei avioane F-16.

Tehnica militară a atras deja mulți curioși la repetiții. O tânără s-a declarat încântată: „Eu sunt din Brazilia, nu vorbesc mult română, a fost un event foarte tare, superb. Îmi place foarte mult România, limba română e superbă”.

