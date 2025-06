O tânără din Gaza, stabilită de doi ani în România, a promovat BAC-ul. Ce facultate vrea să urmeze

O tânără din Gaza le-a dat clasă mai multor elevi din România, după ce, în doar doi ani, a reuşit să înveţe limba română și a promovat examenul de Bacalaureat fără emoţii. Împreună cu întreaga familie, a fugit din calea războiului și s-a refugiat într-un oraş mic din Gorj.

Farah a fost elevă la profilul Matematică – Informatică, la Colegiul Naţional George Coşbuc din Motru, începând cu clasa a X-a. Tatăl ei a fost primul care a emigrat în România, în Gorj, unde și-a deschis un restaurant. Ulterior, toată familia a părăsit Gaza și s-a stabilit la noi în țară.

Tinerei nu i-a fost tocmai ușor să se adapteze la cultura românească și să învețe limba noastră, dar în cele din urmă, a ajuns să se îndrăgostească de hora românească şi de papanaşi.

„E un oraş foarte mic şi nu am avut unde să învăţ limba. De-asta am încercat mereu să învăţ singură, că asta era singura soluţie.Cultura aici e foarte diferită şi asta era greu pentru mine, dar am reuşit până la urmă”, a spus Farah Hasanain, pentru .

Farah a luat peste 9 la Matematică

Cu toate acestea, a trecut cu brio toate probele examenului de Bacalaureat. Cel mai mult a obținut la matematică, 9,10.

„A fost greu în special la Limba Română, că nu era vorba doar de limbă, de literatură, de cultură, de context, de ani întregi de citit. Eu nu am avut baza asta”, spune Farah.

Farah are patru fraţi. Cel mai mare dintre ei e student la , în Timişoara. Tot în Timișoara vrea și ea să studieze, dar la Politehnică. Visează să lucreze în domeniul IT.

Tânăra încearcă să țină legătura cu prietenii rămași în Gaza

Deși și-a construit o nouă viață în România, tânăra nu poate să nu se gândească la situația tensionată din Gaza. Încearcă să ţină legătura cu prietenii care au rămas acolo și speră ca într-o zi să se poată întoarce acasă.

„E greu. Nu au mâncare. Nu au net. Nu au absolut nimic”, a spus Farah.

Colegiul din Motru e al treilea în judeţul privind rata de promovare a examenului, cu 85% dintre absolvenţi care au trecut BAC-ul după prima sesiune.