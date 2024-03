O tânără în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața, după ce o polițistă beată a lovit frontal mașina ei/ Un copil de 6 ani a rămas fără mamă

O tragedie cumplită a avut loc atunci când o tânără în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața . Evenimentul tragic a avut loc în urma unei coliziuni, cauzată de o polițistă care consumase băuturi alcoolice. Valentina, o mamă devotată a unei fetițe în vârstă de 6 ani, și-a găsit sfârșitul în acest incident nefericit.

O tânără mamă a murit într-un accident rutier

Tânăra mamă a murit într-un petrecut luni noaptea, în jurul orei 01:40. Ea se întorcea acasă de la rude când mașina sa a fost lovită frontal de o șoferiță de poliție beată. Femeia a decedat pe loc, iar fiica ei de 6 ani și o adolescentă de 17 ani au fost rănite și transportate la spital.

Șoferița în vârstă de 22 de ani, angajată la Inspectoratul Național de Securitate Publică din Moldova, a fost suspendată din funcție și reținută pentru 72 de ore de către polițiști. Testul cu etilotest a arătat o alcoolemie de 0.52 mg/l în aerul expirat. Ea este supusă audierilor cu propunerea de arestare pentru acuzația de ucidere, scrie .

Val de reacții pe internet

„Doamne ferește ce durere familiei. Nu dă Doamne la nimeni. Atât de tânără și frumoasă ,și un nimeni i-a luat viața. Polițistă, tânăra parte feminină și să te urci beată la volan.? Chiar dacă nu era polițistă ,dar ești tânără, ești domnișoară cum poți să te înbeți? Doamne ferește ce tineret în ziua de azi, beție și fumat. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace! Condoleanțe familiei”. “Nu pot sa cred, la început de viață, tinără și plina de energie…nu pot sa cred, Îngerii să îți vegheze drumul lin spre cer….condoleanțe familiei”, “O tragedie cumplită. Dumnezeu s-o ierte. Condoleanțe și multă putere celor apropiați”, “Drum lin spre cer”, “Condoleanțe întregii familii și rudelor, foarte dureros”, “Dumnezeu sa o ierte!!….nu găsesc cuvinte…este strașnic în ziua de azi …numai ai incredere sa mergi nici pe drum deja…chiar fiind și pe jos!!…Oare câți copiii trebuie să rămână de mici, orfani de mamele lor??? Oare câți părinți trebuie să-și înmormânteze copiii de tineri…nu exista oare nici o lege in țara asta?? De ce nu se iau odată și odată măsuri aspre pentru consumul alcoolului la volan!!….Este imposibil de inteles….Doamne Dumnezeule…”, “ZBOR LIN CHIP FRUMOS, SUFLET INOCENT!!!”, „Mi se rupe inima de durere”, sunt doar câteva din mesajele postate de cei dragi.