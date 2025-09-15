O turistă din SUA, uluită de România! Nu se aștepta la asta (VIDEO)

România continuă să surprindă turiștii străini prin ospitalitate, tradiții și autenticitate. De data aceasta, experiența unei tinere americance, Tatum, a devenit virală pe TikTok după ce a povestit cum a fost primită în primele sale zile petrecute la noi. Cu un zâmbet larg și mult entuziasm, tânăra a declarat că oamenii pe care i-a întâlnit au fost „incredibil de prietenoși” și că atmosfera din România i-a lăsat o impresie de neuitat.
Ajunsă în țara noastră pentru prima dată, aceasta a povestit pe TikTok că oamenii i s-au părut prietenoși, surprinzând-o cu deschiderea și ospitalitatea lor. Tatum a precizat că localnicii i-au vorbit cu căldură și i-au oferit sprijin chiar și fără să le ceară ajutorul. „Oamenii sunt extrem de prietenoși și de drăguți. Îți spun: «Vino la cină la noi acasă, te poți considera parte din familie». Îți sar în ajutor, iubesc asta”, a spus americanca.
Tânăra a încercat să învețe câteva expresii simple precum „bună” și „mulțumesc”. Ea a povestit că unul dintre cele mai emoționante momente a fost vizita la o biserică ortodoxă, unde a primit ajutor la traducere și a descoperit cât de importantă este religia pentru români. „Am observat că oamenii sunt foarte credincioși. Pare că iau asta în serios și face parte din viața lor de zi cu zi.”
Deși nu a apucat încă să guste bucatele locale, Tatum este nerăbdătoare să încerce gastronomia românească. Ea și-a întrebat urmăritorii ce i-ar recomanda și a primit sugestii precum sarmale, mici, salată de vinete, zacuscă și ciorbă de burtă. „Abia aștept să descopăr mâncărurile românești. Toată lumea spune că bucătăria voastră e fantastică.”
Americanca a remarcat și curiozitatea oamenilor atunci când intră într-un supermarket sau într-un loc aglomerat. Deși privirile insistente ar putea fi interpretate greșit în alte țări, ea a explicat că aici nu s-a simțit deloc inconfortabil: „Cred că oamenii mă privesc pentru că sunt diferită și pentru că nu vorbesc încă limba. Nu o fac într-un mod rău.”
Tatum a recunoscut că a călătorit mult în Europa, dar România i s-a părut diferită prin căldura și deschiderea localnicilor. „Am vizitat multe țări, dar aici am simțit o altfel de energie. Oamenii sunt mai calzi, mai implicați. Până acum, totul e minunat”, a adăugat ea.