Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 13:10
Sursa foto: Facebook

Oana Mizil a obținut un ordin de protecție împotriva fostului partener, Marian Vanghelie, după un incident violent care s-a petrecut duminică, 31 august 2025. Poliția a intervenit după ce a fost sesizată printr-un apel la serviciul de urgență 112.

Cuprins:

  • Ce au făcut polițiștii în cazul lui Marian Vanghelie
  • Relațiile dintre cei doi sunt tensionate

Ce au făcut polițiștii în cazul lui Vanghelie

Fostul primar al Sectorului 5, ar fi venit, duminică, în ultima zi a lunii august, la locuința fostei partenere, Oana Mizil, care locuiește alături de mama sa. Conform unor surse din rândul anchetatorilor, citate de gandul.ro., Marian Vanghelie ar fi ajuns în jurul orei 12:30 și ar fi devenit agresiv amenințându-și fosta iubită. După aproximativ două ore, în jurul orei 15:19, mama victimei a apelat numărul de urgență 112.

La locul indicat s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Voluntari care au constatat că lucrurile se confirmă. Autoritățile au deschis un dosar penal, penumele fostului edil, pentru amenințare. De asemenea, în acest context, a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, pe numele lui Vanghelie, pentru cinci zile. Fostul primar a scăpa, însă, de brățara electronică de monitorizare, polițiștii considerân că nu este necesară.

Ancheta este în curs de desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele incidentului.

Relațiile dintre cei doi sunt tensionate

Relațiile dintre cei doi sunt destul de tensionate, ei având, de-a lungul vremii, mai multe conflicte. În anul 2021, Oana Mizil a solicitat intervenția poliției, tot în contextul unui episod tensionat. Potrivit informațiilor de la acea vreme, Marian Vanghelie ar fi avut o criză de gelozie, iar de aici scandalul.

Trei ani mai târziu, Oana Mizil a vorbit despre acel episod spunând că nu a fost lovită de Marian Vanghelie. Ea spunea, însă, că acesta și-ar fi schimbat comportamentul după condamnarea primită în 2015. Marian Vanghelie a devenit, potrivit Oanei Mizil, mai impulsiv, însă a subliniat că nu s-a ajuns niciodată la violență fizică.

„Nu a dat niciodată în mine. Nu a ridicat niciodată mâna asupra mea. După perioada grea din 2015 și după condamnare, Marian Vanghelie a devenit puțin mai furios. Sunt lucrurile despre care nu îmi place să vorbesc, dar atât vă spun, nu a dat niciodată în mine”, spunea Oana Mizil.

Marian Vanghelie și Oana Mizil au fost împreună aproape 11 ani, până în noiembrie 2022. Cei doi au o fetiță împreună.

