Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 13:51
Actrița Oana Pellea. Sursa foto: Captură Video - TEDx Talks / YouTube
Cuprins
  1. Oana Pellea: „Felicitările sunt minunate, dar nu ajung”
  2. Apelul pe care Oana Pellea vrea să-l lanseze autorităților
  3. Pellea: „Nu este vorba de a-l susține pe Cristian Mungiu”

Oana Pellea a transmis un mesaj direct după succesul uriaș obținut de Cristian Mungiu la Cannes, unde filmul „Fjord” a câștigat Palme d’Or. Actrița spune că felicitările și aplauzele nu sunt suficiente și cere ca autoritățile să se implice financiar în campania de promovare internațională a filmului, inclusiv pentru Premiile Oscar.

Oana Pellea: „Felicitările sunt minunate, dar nu ajung”

Victoria lui Cristian Mungiu la Cannes a stârnit un val de reacții în România, însă Oana Pellea a ales să meargă dincolo de mesajele de felicitare. Actrița a transmis că un astfel de moment nu trebuie tratat doar ca motiv de mândrie, ci și ca o oportunitate care are nevoie de sprijin concret.

Într-o postare pe Facebook, Oana Pellea a subliniat că filmul nu este doar artă, ci și industrie, iar promovarea internațională costă. În opinia sa, statul român ar trebui să susțină mai serios cinematografia, mai ales atunci când un regizor român ajunge din nou în vârful lumii filmului.

„Felicitările sunt minunate, aplauzele la fel, laudele meritate… dar nu ajung”, a transmis Oana Pellea, într-o postare pe Facebook.

Apelul pe care Oana Pellea vrea să-l lanseze autorităților

Actrița propune ca oamenii din lumea culturală să redacteze o scrisoare oficială adresată autorităților, prin care să ceară sprijin pentru campania filmului „Fjord”. Oana Pellea vrea ca demersul să fie semnat de cât mai mulți colegi de breaslă și spune că ea ar fi prima care și-ar pune numele pe document.

În mesajul său, aceasta a ridicat întrebări directe pentru Ministerul Culturii, Guvern și președintele Nicușor Dan, întrebând ce vor face concret pentru promovarea filmului și a culturii române.

„Cu ce va contribui Ministerul Culturii la promovarea și la campania de publicitate pentru Oscar?”, a întrebat Oana Pellea în aceeași postare.

Pellea: „Nu este vorba de a-l susține pe Cristian Mungiu”

Oana Pellea a ținut să precizeze că apelul ei nu este despre susținerea unui singur regizor, ci despre felul în care România își promovează valorile în lume. Actrița consideră că succesul lui Cristian Mungiu poate fi folosit ca o carte de vizită pentru țară, dar numai dacă autoritățile acționează la timp.

„Nu este vorba de a-l susține pe Cristian Mungiu, ci este vorba de a fi solidari în a cere sprijinul autorităților pentru propagarea valorilor românești în lume”, a scris actrița.

„Fjord”, filmul care poate duce România din nou în cursa pentru Oscar

„Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Lungmetrajul urmărește drama unei familii româno-norvegiene, prinsă între credință, reguli sociale și intervenția autorităților într-un caz care se transformă într-o luptă dureroasă pentru copii.

