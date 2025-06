Oana Pellea, revoltată! Ce a enervat-o: „O rușine! Asta nu e Justiție”

Actrița Oana Pellea s-a arătat revoltată de lipsa de reacție a autorităților față de femeile aflate în pericol. În doar două săptămâni, două crime au șocat țara, victimele fiind femei care ceruseră ajutor, dar Dacă în primul caz agresorul era un fost iubit, care o hărțuise ani întregi pe fată, în al doilea caz a fost bărbatul orbit de gelozie de care victima încerca să scape.

Femeie însărcinată, ucisă cu toporul

După cazul Teodorei, tânăra însărcinată ce nu suporta că aceasta și-a refăcut viața cu un alt bărbat, un nou caz de crimă revoltă România. De data aceasta victima este o tânără de 22 de ani din Prahova, însărcinată și ea, care de partener cu toporul, de față cu copiii. Fata tot încercase să scape de el. Apelase la poliție și fugise de mai multe ori la părinții ei, care de asemenea fuseseră agresați.

În ambele cazuri, autoritățile să protejeze victimele.

Oana Pellea: Trebuie schimbată legea. Închisoare pe viață

Oana Pellea pe bună dreptate s-a arătat revoltată de incapacitatea statului de a proteja victimele. Marea actiță a cerut ca autoritățile să-și facă treaba cu adevărat, iar legile să fie înăsprite.

„Deci un MONSTRU isi omoara partenera de 22 de ani INSARCINATA cu lovituri de topor in cap, in fata celorlalti doi copii ai femei si in fata mamei victimei!!! Politia stia ca e violent si a fost dimineata la agresor acasa… l au lasat in pace! CRIMA este înregistrată pe camera! Se da ordin de arestare pt 24 de ore? Stiu..e cadrul legal…CE TARA e asta? CE LEGI sunt astea? Nu ma intereseaza nicio procedura! E o crima in direct !

Trebuie schimbata legea! Pedepsele sa fie MULT mai mari! Cu inchisoare pe viață! Cu termene scurte! Cu aplicare imediata! Cu pedepse exemplare!

O RUSINE!

Asta nu e Justiție!

Iti vine precum Victoria Lipan sa ti faci dreptate singură!

Nu se mai poate continua asa!”, a scris Oana Pellea,