Acasa » Eveniment » MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 21:20
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook

Ministerul Afacerilor Externe a organizat pe 5 septembrie o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, eveniment dedicat Zilei Diplomației Române.

Peste 300 de participanți au vizitat sediile instituției, expozițiile tematice și au interacționat cu diplomați și oficiali de rang înalt.

Cuprins:

  • Publicul în vizită la sediul MAE și la Centrul Consular
  • Despre întâlnirile cu oficialii MAE
  • Ce s-a întâmplat în cadrul evenimentului

Publicul în vizită la sediul MAE și la Centrul Consular

Evenimentul a reunit peste 300 de vizitatori, care au avut acces atât la sediul central al MAE, cât și la Centrul de Instruire a Personalului Consular (CIPC), informează Agerpres.

Aici, echipele din Arhivele Diplomatice, Direcția de Diplomație Publică și Direcția de Protocol au condus participanții prin sălile de primire oficiale și au expus documente istorice și obiecte rare.

Vizitatorii au avut ocazia să observe spații tematice dedicate negocierilor oficiale, dejunurilor de lucru și conferințelor de presă, pentru a înțelege mai bine cum se desfășoară activitatea diplomatică.

Despre întâlnirile cu oficialii MAE

O parte dintre participanți au avut șansa să discute direct cu ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, care i-a primit în biroul său și le-a explicat rolul acesteia în activitatea zilnică și în organizarea vizitelor oficiale.

Secretarul de stat Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a prezentat pașii prin care România se pregătește să devină membru al organizației.

De asemenea, mai multe direcții de specialitate au organizat sesiuni de prezentare despre protecția consulară și oportunitățile de carieră în domeniul diplomatic și consular.

Ce s-a întâmplat în cadrul evenimentului

Cu ocazia Zilei Porților Deschise, publicul a putut să admire o expoziție fotografică dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, realizată de Dan Drăghicescu.

La sediul CIPC, vizitatorii au avut ocazia să afle, prin demonstrații practice și materiale video, cum funcționează serviciile consulare și procedurile desfășurate de misiunile diplomatice.

