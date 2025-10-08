Oana Țoiu, gest simbolic pentru Marco Rubio, în cadrul întrevederii bilaterale de la ! Ministrul Afacerilor Externe al României a dezvăluit, într-un interviu, ce cadou special i-a oferit Secretarului de Stat american. Este vorba despre un document istoric din 1915, care atestă începuturile colaborării româno-americane în domeniul petrolului.

Ce i-a oferit Oana Țoiu lui Marco Rubio în semn de prietenie diplomatică

Șefa diplomației române a povestit despre atmosfera cordială a discuțiilor și despre cadoul simbolic pe care i l-a oferit oficialului american.„Un moment cordial în conversaţie a fost legat de trecut. sunt printre primele ţări din lume care nu doar că au descoperit petrol şi au început să-l folosească, ci una dintre primele multinaţionale din zona asta este româno-americană. Noi am găsit în documentele oficiale, în Monitorul Oficial, în arhivă, chiar din 1915 un convocator al Adunării generale. De altfel, este unul dintre cadourile de protocol care a fost oferit secretarului de stat Marco Rubio. Schimbul de cadouri s-a făcut la nivelul echipelor de protocol, acum o să vadă până la capăt”, a declarat Oana Țoiu, potrivit antena3.ro.

Ce mesaj a transmis Marco Rubio românilor

În cadrul întrevederii, Marco Rubio a transmis mulțumiri poporului român pentru parteneriatul strategic solid dintre cele două țări: „Mulțumiri pentru acest pachet strategic important, pentru faptul că SUA poate avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”, a relatat ministrul Afacerilor Externe.

Ce planuri au România și SUA pentru Marea Neagră

Potrivit Oanei Țoiu, a inclus și teme privind securitatea Mării Negre și cooperarea regională: „În ceea ce privește Marea Neagră am discutat și despre prioritățile noastre comune, de altfel secretarul de stat Marco Rubio mi-a propus să luăm în considerare propuneri pe care le-au avut SUA în ceea ce privește securitatea maritimă, a cablurilor submarine. Acest lucru e foarte important și pentru noi. I-am și informat privind planurile noastre și discuțiile din UE și Bulgaria de a stabilit un hub de stabilitate maritimă la Marea Neagră”.