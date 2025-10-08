B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Oana Țoiu, gest simbolic pentru Marco Rubio. Ce cadou special a oferit ministrul român oficialului american

Oana Țoiu, gest simbolic pentru Marco Rubio. Ce cadou special a oferit ministrul român oficialului american

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 23:56
Sursa Foto: Facebook - Oana Țoiu
Cuprins
  1. Ce i-a oferit Oana Țoiu lui Marco Rubio în semn de prietenie diplomatică
  2. Ce mesaj a transmis Marco Rubio românilor
  3. Ce planuri au România și SUA pentru Marea Neagră

Oana Țoiu, gest simbolic pentru Marco Rubio, în cadrul întrevederii bilaterale de la Washington! Ministrul Afacerilor Externe al României a dezvăluit, într-un interviu, ce cadou special i-a oferit Secretarului de Stat american. Este vorba despre un document istoric din 1915, care atestă începuturile colaborării româno-americane în domeniul petrolului.

Ce i-a oferit Oana Țoiu lui Marco Rubio în semn de prietenie diplomatică

Șefa diplomației române a povestit despre atmosfera cordială a discuțiilor și despre cadoul simbolic pe care i l-a oferit oficialului american.„Un moment cordial în conversaţie a fost legat de trecut. România şi SUA sunt printre primele ţări din lume care nu doar că au descoperit petrol şi au început să-l folosească, ci una dintre primele multinaţionale din zona asta este româno-americană. Noi am găsit în documentele oficiale, în Monitorul Oficial, în arhivă, chiar din 1915 un convocator al Adunării generale. De altfel, este unul dintre cadourile de protocol care a fost oferit secretarului de stat Marco Rubio. Schimbul de cadouri s-a făcut la nivelul echipelor de protocol, acum o să vadă până la capăt”, a declarat Oana Țoiu, potrivit antena3.ro.

Ce mesaj a transmis Marco Rubio românilor

În cadrul întrevederii, Marco Rubio a transmis mulțumiri poporului român pentru parteneriatul strategic solid dintre cele două țări: „Mulțumiri pentru acest pachet strategic important, pentru faptul că SUA poate avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”, a relatat ministrul Afacerilor Externe.

Ce planuri au România și SUA pentru Marea Neagră

Potrivit Oanei Țoiu, dialogul cu oficialul american a inclus și teme privind securitatea Mării Negre și cooperarea regională: „În ceea ce privește Marea Neagră am discutat și despre prioritățile noastre comune, de altfel secretarul de stat Marco Rubio mi-a propus să luăm în considerare propuneri pe care le-au avut SUA în ceea ce privește securitatea maritimă, a cablurilor submarine. Acest lucru e foarte important și pentru noi. I-am și informat privind planurile noastre și discuțiile din UE și Bulgaria de a stabilit un hub de stabilitate maritimă la Marea Neagră”.

