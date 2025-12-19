B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

B1.ro
19 dec. 2025, 20:38
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Sursa Foto: Facebook - Oana Țoiu
Cuprins
  1. În ce sectoare are loc colaborea dintre România și SUA
  2. Ce urmărește SUA să obțină din parteneriatul cu România, potrivit ministrului Oana Țoiu 

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump va avea loc la începutul anului viitor, a declarat ministrul de Externe, vineri. În cadrul aceluiași intrviu, Oana Țoiu a lăudat parteneriatul strategic pe care SUA și România îl au.  

În ce sectoare are loc colaborea dintre România și SUA

Invitată într-o emisiune televizată, Oana Țoiu a vorbit despre colaborarea dintre România și SUA, desfășurată pe mai multe planuri. Unul dintre ele ar fi cel economic, a cărei importanță pare să fi crescut în ultima perioadă. De altfel, cele două țări au avut parteneriat bun și în ceea ce privește schimbul de informații, în special cu scopul de a proteja granițele. Nu în ultimul rând, Oana Ţoiu reamintește despre angajamentul pe care și l-a luat SUA față de țara noastră, de a cofinanța un program de combatere a traficului de persoane.

„Acest lucru a făcut din nou parte şi din întâlnirile delegaţiei SUA în România de curând, lucrăm pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta. Una dintre componente este evident cea economică, pentru că ambii preşedinţi au spus foarte clar, la începutul mandatelor dumnealor, că în ceea ce priveşte politica externă componenta economică devine absolut esenţială, poate mai mult decât a fost cazul în trecut.

Aici, în ultima declaraţie pe care am avut-o împreună în închiderea dialogului strategic pe acest an, este menţionată, de asemenea, buna colaborare pe schimbul de informaţii în special în ceea ce priveşte protecţia graniţelor, de exemplu, şi acest lucru este foarte important. SUA şi-a reluat şi în România, de exemplu, decizia de a cofinanţa împreună cu noi proiecte pentru combaterea traficului de persoane şi asta răspunde iarăşi agendei comune”, a declara Oana Ţoiu.

Ce urmărește SUA să obțină din parteneriatul cu România, potrivit ministrului Oana Țoiu 

Potrivit Oanei Țoiu, SUA are un interes direct în păstrarea parteneriatului strategic cu România. Delegația americană a colaborat intens cu Ministerele Economie şi al Apărării, cu scopul de a crește oportunităţile în ceea ce priveşte coproducţia.

„Există şi o motivaţie indirectă pentru Statele Unite, de a avansa în această direcţie cu noi, deoarece, în acest moment, accesul la finanţări de tip SAFE pentru achiziţii militare este condiţionat de coproducţia pe teritoriul statelor membre sau statelor care fac parte din SAFE. În termeni foarte practici, orice poate să fie cumpărat din această sursă de finanţare poate să aibă maxim 35% din componentele sale din afara teritoriilor sau a statelor care participă la SAFE, ceea ce înseamnă că pentru SUA, să ajungă împreună cu România, de exemplu, să producem mai mult pe teritoriul României în aceste condiţii, înseamnă şi un acces la o sursă de finanţare adiţională. Şi atunci există şi acest element foarte pragmatic în parteneriatul nostru strategic”, a mai explicat Ţoiu.

Tags:
Citește și...
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Eveniment
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Eveniment
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Eveniment
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
Eveniment
Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat
Eveniment
Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat
Copiii minune, mit sau realitate? Un studiu recent dezvăluie factorii care contribuie cu adevărat la succesul unei persoane
Eveniment
Copiii minune, mit sau realitate? Un studiu recent dezvăluie factorii care contribuie cu adevărat la succesul unei persoane
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă
Eveniment
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă
Newsweek: Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură
Eveniment
Newsweek: Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Eveniment
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
20:29 - Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
20:12 - Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
20:04 - Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
20:02 - Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
19:35 - Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
19:28 - Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
19:15 - Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
18:58 - Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
18:43 - Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune
18:28 - Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat