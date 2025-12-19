Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump va avea loc la începutul anului viitor, a declarat ministrul de Externe, vineri. În cadrul aceluiași intrviu, Oana Țoiu a lăudat parteneriatul strategic pe care SUA și România îl au.

În ce sectoare are loc colaborea dintre România și SUA

Invitată într-o emisiune televizată, Oana Țoiu a vorbit despre colaborarea dintre România și SUA, desfășurată pe mai multe planuri. Unul dintre ele ar fi cel economic, a cărei importanță pare să fi crescut în ultima perioadă. De altfel, cele două țări au avut parteneriat bun și în ceea ce privește schimbul de informații, în special cu scopul de a proteja granițele. Nu în ultimul rând, Oana Ţoiu reamintește despre angajamentul pe care și l-a luat SUA față de țara noastră, de a cofinanța un program de combatere a traficului de persoane.

„Acest lucru a făcut din nou parte şi din întâlnirile delegaţiei SUA în România de curând, lucrăm pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta. Una dintre componente este evident cea economică, pentru că ambii preşedinţi au spus foarte clar, la începutul mandatelor dumnealor, că în ceea ce priveşte politica externă componenta economică devine absolut esenţială, poate mai mult decât a fost cazul în trecut.

Aici, în ultima declaraţie pe care am avut-o împreună în închiderea dialogului strategic pe acest an, este menţionată, de asemenea, buna colaborare pe schimbul de informaţii în special în ceea ce priveşte protecţia graniţelor, de exemplu, şi acest lucru este foarte important. SUA şi-a reluat şi în România, de exemplu, decizia de a cofinanţa împreună cu noi proiecte pentru combaterea traficului de persoane şi asta răspunde iarăşi agendei comune”, a declara Oana Ţoiu.

Ce urmărește SUA să obțină din parteneriatul cu România, potrivit ministrului Oana Țoiu

Potrivit Oanei Țoiu, SUA are un interes direct în păstrarea parteneriatului strategic cu România. Delegația americană a colaborat intens cu Ministerele Economie şi al , cu scopul de a crește oportunităţile în ceea ce priveşte coproducţia.

„Există şi o motivaţie indirectă pentru Statele Unite, de a avansa în această direcţie cu noi, deoarece, în acest moment, accesul la finanţări de tip pentru achiziţii militare este condiţionat de coproducţia pe teritoriul statelor membre sau statelor care fac parte din SAFE. În termeni foarte practici, orice poate să fie cumpărat din această sursă de finanţare poate să aibă maxim 35% din componentele sale din afara teritoriilor sau a statelor care participă la SAFE, ceea ce înseamnă că pentru SUA, să ajungă împreună cu România, de exemplu, să producem mai mult pe teritoriul României în aceste condiţii, înseamnă şi un acces la o sursă de finanţare adiţională. Şi atunci există şi acest element foarte pragmatic în parteneriatul nostru strategic”, a mai explicat Ţoiu.