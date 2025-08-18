B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 07:28
Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a vorbit despre Programul Visa Waiver. Ea a spus că România se află acum „într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”.

Cuprins

  • Ce spune Oana Țoiu
  • Când va fi anunțat progresul

Ce spune Oana Țoiu

„În această perioadă, extrem de important pentru noi este și programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punți, suntem, însă într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aș spune”, a declarat ministrul, duminică, potrivit Agerpres, citat de Adevărul.

„România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu și lung ca o țară din Schengen să nu fie și în programul de Visa Waiver și nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează și o creștere a turismului, ceea ce înseamnă și un interes pentru Statele Unite ale Americii”, a mai spus Oana Țoiu.

„Instituțional ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ambasadei și sigur că este foarte important acest lucru și pe agenda președintelui. Însă au fost făcute de-a lungul timpului în acești ani de zile multe declarații optimiste față de programul Visa Waiver”, a adăugat ministrul Afacerilor Externe.

Când va fi anunțat progresul

Șefa diplomației românedorește să anunțe progresul atunci când el va fi finalizat.

„Aș vrea să anunțăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, dați-mi voie să anunțăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali”, a spus aceasta.

