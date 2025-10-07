B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă

Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă

Elena Boruz
07 oct. 2025, 15:58
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce este periculos să usuci hainele pe calorifer
  2. Cine este cel mai expus riscului
  3. Ce recomandă experții
  4. Un gest banal, dar cu efecte neașteptate

Pe măsură ce toamna își face tot mai simțită prezența și temperaturile încep să scadă, majoritatea românilor apelează la o soluție simplă și rapidă: uscarea hainelor ude direct pe calorifer.

Este un obicei comun, aparent inofensiv și practic, însă medicii avertizează că acest gest poate avea consecințe serioase asupra sănătății, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

De ce este periculos să usuci hainele pe calorifer

Deși pare o soluție eficientă, uscarea hainelor în interior, direct pe sursa de căldură, poate transforma aerul din locuință într-un mediu propice pentru dezvoltarea unor ciuperci periculoase. Specialiștii de la Centrul Național de Aspergiloză din Manchester (Marea Britanie) avertizează că hainele umede puse pe calorifer eliberează în aer particule de apă și spori fungici, inclusiv Aspergillus, o ciupercă microscopică ce poate fi inhalată cu ușurință, conform click.

Cine este cel mai expus riscului

De cele mai multe ori, organismul uman poate face față acestor spori fără probleme. Totuși, există categorii vulnerabile care ar trebui să evite cu orice preț acest obicei:

  • persoanele cu sistem imunitar slăbit;

  • pacienții diagnosticați cu astm bronșic sau alte afecțiuni respiratorii cronice;

  • bolnavii de cancer sau cei aflați în tratamente imunosupresoare;

  • persoanele care se confruntă deja cu infecții respiratorii recurente.

În cazul acestora, inhalarea repetată a sporilor de Aspergillus poate duce la infecții pulmonare grave, inflamații ale sinusurilor sau chiar deteriorarea pe termen lung a aparatului respirator.

Ce recomandă experții

Medicii subliniază că cea mai sigură soluție este evitarea uscării hainelor direct pe calorifer. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, se recomandă:

  • aerisirea frecventă a încăperii (ținerea unui geam deschis în timpul uscării);

  • folosirea unui uscător de rufe electric cu ventilație;

  • plasarea hainelor la uscat într-o cameră bine ventilată sau în spații exterioare, acolo unde este posibil.

Un gest banal, dar cu efecte neașteptate

Deși pare un simplu detaliu din rutina zilnică, uscarea hainelor pe calorifer poate avea efecte mult mai serioase decât ne imaginăm. Obiceiul aparent inofensiv se transformă într-un factor de risc pentru sănătate, mai ales în sezonul rece, când aerisim mai rar și petrecem mai mult timp în interior.

Medicii atrag atenția că prevenția este cea mai bună soluție, iar schimbarea unor gesturi mărunte din viața de zi cu zi poate face diferența între un sezon rece fără probleme și complicații respiratorii nedorite.

