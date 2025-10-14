B1 Inregistrari!
Obiceiul banal care poate scădea temperatura casei chiar și cu două-trei grade. La ce trebuie să fii atent în sezonul rece

14 oct. 2025, 17:22
Sursa foto: Freepik.com

Mare parte din România se bucură de o toamnă autentică. Vremea a început să se răcească, iar asta se reflectă și în temperatura casei. Mulți au pornit deja încălzirea în locuințe, pe când alții au amânat acest moment și au optat pentru purtarea unor haine mai groase în interior. Însă, cu cât ne apropiem de iarnă, hainele groase nu vor mai fi suficiente. Totuși, nu este de ajuns nici să pornim încălzirea, ci trebuie să fim atenți și cum să menținem căldura în încăperile locuinței.

Ce greșeală banală poate scădea temperatura casei

Facturile sunt un subiect care provoacă fiori pe șira spinării, mai ales iarna. Din acest motiv, mulți români caută diverse tertipuri pentru a-și încălzi locuința, fără să crească prețul facturii. În timp ce caută metode de a crește temperatura într-o locuință, oamenii scapă din vedere cât este de importantă menținerea căldurii. Astfel, pentru a încălzi eficient o locuință trebuie să acordăm atenție, în primul rând, acelor factori care pot determina pierderi de temperatură.

O greșeală comună care determină scăderea temperaturilor dintr-o casă este acoperirea caloriferelor cu haine, perdele sau chiar piese de mobilier.

Cum poate influența o piesă de mobilier prost amplasată temperatura casei

Deși poate părea un detaliu minor, piesele de mobilier nu trebuie amplasate în fața caloriferelor. Obiectele nu fac decât să optureze căldura pe care acestea o dejagă, deci, să scadă temperatura casei. Pentru a nu afecta eficiența caloriferelor, este important să nu fie amplasate în fața lor alte obiecte, relatează Click.

În caz contrar, temperatura din încăperi poate scădea și cu două-trei grade Celsius. La rândul ei, temperatura scăzută ne va forța să setăm termostatul să bage mai multă căldură. Tot acest șir de cauze și efecte se va termina cu o factură echivalentă unei găuri semnificative în buget.

Totodată, specialiștii recomandă să evităm să uscăm haine direct pe calorifer. Acest obicei scade, de asemenea, eficiența unui calorifer.

