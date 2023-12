Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, va contribui la împădurirea Republicii Moldova: „Sunt onorat să fac parte din echipa doamnei președinte Maia Sandu”

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu din România, a anunțat că va face parte din echipa Maiei Sandu pentru împădurirea Republicii Moldova.

Octavian Berceanu: „Lucrăm pentru împădurirea Moldovei”

Fostul oficial de la București a anunțat că a ieșit deja pe teren.

„Sunt onorat sa fac parte din echipa doamnei presedinte Maia Sandu, si am acceptat din tot sufletul propunerea. Si spun echipa pentru ca deja am iesit pe teren impreuna si lucram pentru impadurirea Moldovei. Sunt onorat sa am o echipa puternica si dedicata si ii multumesc doamnei Iuliana Cantaragiu consilier prezidential si ex ministru al mediului pentru ceea ce deja construim”, a scris Octavian Berceanu, miercuri, pe Facebook.

El a enumerat și obiectivele:

imbogatirea Moldovei cu 145 000 hectare de paduri noi. reforma sectorului forestier, racordarea sectorului la valorile si legislatia europeana modernizarea Codului silvic moldovenesc cresterea eficientei economice si decizionale a Moldsilva (echivalentul Romsilva). admimistrarea celor 200 milioane de euro pe care sectorul forestier ii va primi pentru impaduriri si dezvoltare.

„Imi cer scuze celor care doreau sa pornesc impadurirea din Romania, dar a trebuit sa incep dintr-un capat, astfel incat sa respiram cu totii un aer curat si sa traim mai sanatos. Facem Moldova Verde!”, a mai declarat Octavian Berceanu.