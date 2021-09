Octavian Jurma: Delta e singura tulpina care a produs până acum în Romania decese între cei complet vaccinați / Adevărații specialiști de la INSP au fost reduși la tăcere de către șefii lor numiți politic

Cercetătorul Octavian Jurma a explicat, într-o postare, cât de periculoasă este tulpina Delta (indiană) de coronavirus. Această variantă de virus este singura care a produs până acum în România decese în rândul persoanelor complet vaccinate, a precizat specialistul.

„99% din tulpinile secventiate saptamana trecuta au fost varianta Delta. Tot varianta Delta este singura prezenta in cele 9 decese noi secventiate.

De asemenea Delta e singura tulpina care a produs pana acum in Romania decese intre cei complet vaccinati. Pana acum avem 5 decese produse de Delta in randul celor vaccinati si secventiati, adica 15% din decese. 85% din decesele secventiate se afla in continuare in randul celor nevaccinati”, a scris Octavian Jurma, pe Facebook.

Octavian Jurma acuză presiuni politice ca specialiștii INSP să nu spună adevărul

Acesta a criticat apoi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) deoarece susține că „nu există evidențe de transmitere comunitară susținută, la nivel national, a variantei Delta”, în contextul în care rata de infectare în toate județele crește într-un ritm accelerat. În opinia lui Jurma, este evident că „adevarații specialiști de la INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) au fost reduși la tăcere de către șefii lor numiți politic”.

Luând în calcul clasificarea Centrulul European de Control al Bolilor, este evident, mai spune Jurma, că tulpina Delta „a depășit deja stadiul de răspândire comunitară de cinci săptămâni”.

„Fie CNSCBT este incompetent fie e obedient politic si nu cred ca specialistii de la CNSCBT sunt atat de incompetenti inca sa creada ca Delta nu este in raspandire comunitara in intreaga tara. Cred insa ca sefii lor sunt capabili sa declare ca pandemia va ajunge la un maxim de 1,500 de cazuri pe zi daca li se ordona de la partidul care i-a numit in functie. (…) Doar politicienii mai pot sa debiteze asemenea enormitati la 1,500 de cazuri pe zi, deci CNSCBT nu vrea sa contrazica discursul politic de tip „avem de toate” si „situatia este sub control””, a mai scris cercetătorul, pe Facebook.

Jurma a mai susținut că dacă tupina Delta e complet dominantă, asta înseamnă că aproape toate cazurile de infectare, boală și deces din România sunt cauzate de această variantă.

El a insinuat apoi că factorii politici au pus presiune pe instituțiile sanitare să nu vorbească despre transmiterea comunitară a variantei Delta, ca ei să nu fie nevoiți să reintroducă restricțiile care, deși sunt nepopulare, sunt esențiale pentru a limita răspândirea virusului.

„Prin urmare politicienii isi permit sa se certe in timp ce tara arde si pentru ca institutiile responsabile pentru sanatatea publica pun interesul politic inaintea interesului public, ceea ce nu e o surpriza avand in vedere ca si dr. Alexandru Rafila remarca recent nivelul ridicat de politizare a INSP si DSP.

Solutia pe termen scurt este formarea unui comandament independent de gestionare a crizei, similar unui comandament general militar intr-un razboi, astfel incat politicienii sa se poata certa in liniste in timp ce profesionistii in sanatate publica si epidemiologie ar fi rezolvat criza sanitara.

Solutia pe termen lung a fost, este si va ramane depolitizarea tuturor institutiilor aflate in serviciul publicului, dar mai ales in sanatate si educatie care sunt acum sufocate de infestarea politica”, a mai scris cercetătorul Octavian Jurma, pe Facebook.