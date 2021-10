Octavian Jurma: N-avem nici cea mai vagă idee despre cum arată un val Delta lăsat liber. Suntem un caz de studiu pentru ceilalți / Avem un conflict deschis între autoritatea politică și cea medicală (VIDEO)

Există o încetinire a vitezei cu care crește bilanțul COVID-19 în România, însă această încetinire nu este suficientă pentru a produce un vârf sau măcar un platou, a declarat cercetătorul Octavian Jurma, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, în ziua în care criza sanitară din țara noastră a atins noi recorduri negative.

Octavian Jurma, pe B1 TV, despre criza sanitară din România

„Din păcate, tot sperăm să vedem o încetinire și am văzut o încetinire, însă această încetinire nu este suficientă pentru a produce acel vârf sau măcar un platou. O mare parte din această încetinire se datorează faptului că am atins nu doar limita capacității noastre de internare în spitale și în ATI, dar am atins și limita capacității noastre de testare”, a spus Octavian Jurma.

Referitor la imaginile de la Spitalul Universitar de Urgență București, unde morga era arhiplină, el a afirmat: „Da, din păcate, acesta este modul în care se termină un val pandemic lăsat de sub control. Am văzut asta în alte țări, dar nu știu de ce și nu știu cum și-au putut permite niște oameni a căror calificare este activismul politic să contrazică – și vedeți că în ultimele săptămâni, avem un conflict deschis, pe față, între autoritatea politică și cea medicală, astfel încât își permit miniștrii să refuze ordine date chiar de Direcțiile de sănătate publică în interesul cetățenilor”.

„Avem o situație în care lucrurile evoluează progresiv spre mai rău. Noi nu ne dăm seama cât de departe poate să ajungă un val din acesta epidemic dacă îl lași, pentru că nicio altă țară din lume nu a avut această nebunie, că nu poți să îi spui curaj. Suedia și-a cerut scuze, Marea Britanie a făcut un pas în spate. Singura țară care a mers înainte, dar a fost asumat politic, nu la modul cu pretextul că ne ocupăm de oameni, de fapt lăsăm pandemia, a fost Brazilia, deci noi nu mai avem modele în Europa. Avem doar modelul brazilian și modelul indian, care până și ei au luat niște măsuri când au ajuns la 400.000. Noi n-avem nici cea mai vagă idee despre cum arată un val complet lăsat liber, mai ales un val Delta. Suntem un caz de studiu pentru ceilalți”, a adăugat Octavian Jurma.