Octavian Jurma: Nu e cazul să fim mai relaxați decât restul lumii. Suntem în proces de instalare a tiraniei negaţioniste şi o să plătim un preţ mare până ne trezim

Cercetătorul Octavian Jurma a afirmat vineri, într-o postare pe Facebook, că, de data aceasta, Raed Arafat are perfectă dreptate și că nu e cazul să fim mai relaxați decât restul lumii. „Suntem în plin proces de instalare a tiraniei negaționiste și o să plătim un preț mare până ne vom trezi”, susține acesta.

„De data aceasta dr Raed Arafat are perfecta dreptate. Nu e cazul sa fim mai relaxati decat restul lumii. De altfel este o masura care a fost anuntata si de Joe Biden, Presedintele Statelor Unite pentru intrarea in SUA, indiferent de statusul vaccinal. Astfel de masuri simple si eficiente si se pot implementa foarte rapid, astfel incat pot incetini cu saptamani debutul unui val in cazul unei versiuni atat de infectioase cum este Omicron. Prin urmare, propunerea domnului dr. Arafat a fost respinsa de guvern.

Probabil inca sunt suparati ca ne-am luat dupa restul Europei si am bagat Africa de Sud pe lista rosie. Daca ii lasam pe lista verde, cum erau la inceputul saptamanii trecute, romanii nostri reveneau linistiti mergeau acasa si raspandeau Omicron, in vreme ce guvernul putea declara ca la noi e altfel si putem sa ne relaxam in continuare”, precizează Octavian Jurma.

Specialistul spune că „în continuare refuzul unor măsuri elementare de protecție și prevenție ni se prezintă ca o grijă deosebită față de cetățeni.

„Pana si refuzul de care BOR a certificatului verde ne-a fost prezentat ca o „victorie” prin care s-a obtinut sprijinul bisericii in combaterea pandemiei! Suntem in plin proces de instalare a tiraniei negationiste si o sa platim un pret mare pana ne vom trezi din nebunia asta colectiva”, afirmă Octavian Jurma.

Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, în ședința de Guvern, ca de duminică, 5 decembrie, până în data de 5 ianuarie, toate persoanele care intră în țară, inclusiv cele vaccinate, să prezinte un test PCR. Departamentul pentru Situații de Urgență a venit în ședința CNSU de azi cu un proiect de hotărâre „elaborat în baza propunerilor agreate atât de către Ministerul Sănătății, cât și de către specialiștii din cadrul INSP”, însă Guvernul a decis reanalizarea acestuia, potrivit G4media.ro.