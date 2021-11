Octavian Jurma: Până de Sărbători, numărul de infectări zilnice COVID va scădea foarte mult

Epidemiologul Octavian Jurma prognozează îmbunătățirea situației epidemiologice din România, până de Crăciun.

Cercetătorul a publicat pe pagina personală de Facebook o statistică în care arată că numărul de îmbolnăviri COVID este în scădere în aceste zile, pentru prima dată atât de mult în ultima lună.

La finalul lunii noiembrie vom avea mai puțin de 1,500 de internări la ATI şi numărul de decese va scădea la 200 de decese pe zi

„Săptămâna viitoare incidenta națională vă cobora probabil sub 3.5 la mie, care este pragul de sustenabilitate COVID-19 a sistemului medical din România. La două săptămâni după depăşirea acestui prag situaţia în spitale se vă îmbunătăţii dramatic DACĂ trendul descendent se menţine.

Este incontestabil că ne aflăm într-o fază de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri. În acest ritm vom coborî oficial sub 10,000 de cazuri pe zi încă din această săptămână şi sub 5,000 de cazuri pe zi la mijlocul lunii noiembrie.

La 2 săptămâni după coborârea sub acest nivel, deci la finalul lunii noiembrie, situaţia în spitale va deveni suportabila cu mai puţin de 1,500 de internări la ATI şi numărul de decese va scădea la 200 de decese pe zi”

De Sărbători vom avea sub 2500 de infectări pe zi

Cercetătorul Octavian Jurma afirmă că dacă la începutul lunii decembrie, vor fi probabil 5000 de noi infectări zilnice, până de Sărbători, vor scădea la jumătate. Acest lucru ar putea însemna și relaxarea restricțiilor.

„Aşadar vestea bună este că până la începutul lunii decembrie vom cobora sub 5,000 de cazuri pe zi (3 la mie) şi probabil sub 2,500 de cazuri pe zi (1.5 la mie) înainte de sărbători”, spune medicul.



Infectarea nu este o metodă bună de imunizare, pentru că slăbește organismul

Epidemiologul îi avertizează pe cei care cred că infectarea este cea mai bună metodă de imunizare să nu riște pentru că virusul slăbește organismul extrem de mult și lasă sechele grave.

„Vaccinarea dublată de certificatul verde este singura măsură care poate asigura funcţionarea relativ normală într-o comunitatea aflată sub stăpânirea COVID-19. Tocmai de aceea este incalificabila sabotarea ambelor măsuri de Guvern şi Parlament pe motive populiste.

Din păcate mulţi dintre cei care îşi imaginează că vor dobândi o imunitate natura prin infectare mai bună decât cea prin vaccinare, vor afla în timp, ca după fiecare reinfectare boala lasă în urmă tot mai multe sechele şi un organism tot mai slăbit.