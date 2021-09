Octavian Jurma: Politicienii, vinovați de eșecul campaniei de vaccinare. Ei au spus că pandemia s-a terminat. Atunci de ce să ne mai vaccinăm? Acum suntem în fața unui dezastru efectiv (VIDEO)

Cercetătorul Octavian Jurma a declarat marți, pentru B1 TV, că de vină pentru eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 sunt politicienii, care, în disperarea de a câștiga la capitolul imagine, s-au îngrămădit să anunțe ridicarea nepopularelor măsuri de restricție când nu era cazul de așa ceva. Mai mult, președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu au vorbit explicit despre sfârșitul pandemiei și chiar s-a întrunit un ”Comitet interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021”. În ce măsură s-a terminat criza sanitară vedem acum: aproape 4.000 de cazuri s-au înregistrat numai în ultima zi. Jurma anticipează că vom ajunge la 10.000 de infectări pe zi la finalul acestei luni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Octavian Jurma, despre eșecul campaniei de vaccinare

„Din păcate, campania de vaccinare a fost pierdută în momentul în care a fost preluată de politicieni. Toată istoria pandemiei noastre s-a văzut foarte bine. Valul 1 a fost extrem de bine gestionat, mult mai bine decât în Italia și alte țări. De ce? Pentru că a fost condus de medici. Odată ce a avut succes, politicienii s-au îngrămădit în față să preia gloria, au gestionat tot mai prost valurile următoare și acum suntem în fața unui dezastru efectiv. Așa ceva nici eu nu mi-am putut imagina în cele mai negre coșmaruri.

La fel și campania de vaccinare. A debutat sub conducerea specialiștilor, a mera foarte bine până când iar au venit politicienii în față. Ce am avut pe 15 mai? Marea relaxare! Un om relaxat nu se vaccinează prin definiție. Niciunul dintre noi nu asociem relaxarea cu vaccinarea. Nu ne vaccinăm dacă nu avem o amenințare, or dacă ”pandemia s-a terminat” unde e amenințarea? A anunțat și președintele și primul ministru explicit că pandemia s-a terminat în mai. Atunci de ce să ne mai vaccinăm? Plus că am avut un comitet de revenire la normalitate la 1 iunie 2021. Așa se numea!

Nu am avut măsuri asumate politic, dimpotrivă. Când țintele de vaccinare nu s-au atins, a ieșit cineva să spună ”îmi pare rău, stăm în casă; nunțile alea la care râvniți, luați-vă adio până suntem 5 milioane vaccinați! Untold? V-ați luat bilet? ghinion!”?

Cel mai șocant pentru mine a fost 1 august să văd că se dă drumul la fără limită că atunci eram deja în val. Noi vedem că s-a dublat azi de la 1.800 la 3.900. dar dublarea asta e de 6 săptămâni. Am dublat și în 30 august de la 699 la 1.300”, a declarat Octavian Jurma, pentru B1 TV.