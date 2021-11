Octavian Jurma: Suntem într-o fază de scădere accelerată a numărului de cazuri COVID / La jumătatea lunii vor fi sub 5.000 de infectări pe zi, „pragul de suportabilitate al spitalelor”

Cercetătorul Octavian Jurma susține că România se află într-o fază rapid descendentă a valului 4 al pandemiei de coronavirus. Dincolo de faptul că numărul de teste COVID efectuate este foarte mic, lucru ce distorsionează imaginea asupra pandemiei, este evident că numărul de infectări scade, fapt la care a contribuit și scăderea mobilității din ultimele două săptămâni.

Octavian Jurma a remarcat scăderea numărului de infectări zilnice cu coronavirus

Specialistul a susținut că numărul de teste COVID efectuate în ultima vreme mai ales este foarte mic, dar chiar și așa e vizibil faptul că valul 4 al pandemiei a intrat pe o pantă descendentă.

„Suntem in faza rapid descendenta a valului 4-Delta. (…) Faptul ca nu am mai putut urmari ascensiunea valului epidemic in octombrie se datoreaza plafonarii abrupte a numarului de teste care a distorsionat mult curba si a facut necesara identifcare unor noi scenarii teoretice pesimiste care insa sunt acum infirmate de evolutia optimista a numarului oficial de cazuri noi. (…)

Chiar daca aceasta coborare este exagerata de scaderea numarului de teste, este fara indoiala o scadere reala la care contribuie si scaderea mobilitatii din ultimele 2 saptamani”, a scris Jurma, pe Facebook.

Jurma: Vom avea sub 5.000 de cazuri COVID pe zi la mijlocul lunii noiembrie

Octavian Jurma a mai susținut că numărul de infectări zilnice va continua să scadă și, astfel, la mijlocul lunii vom înregistra sub 5.000 de cazuri pe zi: „Este asadar incontestabil ca ne aflam intr-o faza de scadere accelerata a numarului zilnic de cazuri. In acest ritm vom cobori oficial sub 10,000 de cazuri pe zi inca din aceasta saptamana si sub 5,000 de cazuri pe zi la mijlocul lunii noiembrie”.

Ulterior, a precizat acesta, presiunea pe spitale va începe să scadă: „Coborarea sub pragul de 5,000 de cazuri pe zi este importanta pentru ca este pragul de suportabilitate COVID-19 al spitalelor din Romania. La 2 saptamani dupa coborarea sub acest nivel, deci la finalul lunii noiembrie, situatia in spitale ve deveni suportabila cu mai putin de 1,500 de internari la ATI si numarul de decese va scadea la 200 de decese pe zi”.

Acesta a mai precizat că înainte de Crăciun vom ajunge la sub 2.500 de cazuri pe zi. Pe de altă parte, dacă gradul de conformare la măsurile sanitare va scădea, există riscul „sa ne impotmolim intr-un platou la o incidenta ridicata de peste 3,000 de cazuri pe zi”. Rata de vaccinare cu prima doză va avea, în acest context, un impact major.

Până atunci, însă, luna aceasta vom avea un vârf de decese, consecință a vârfului de cazuri COVID din luna trecută.